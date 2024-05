S turnirjema v Antalyi in Riu de Janeiru se je začela nova sezona moške odbojkarske lige narodov, prek katere si bodo še zadnje reprezentance zagotovile olimpijsko vozovnico. Slovenska izbrana vrsta je v ligi narodov v Turčiji v napeti tekmi premagala Nizozemsko s 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25). "Neverjeten začetek! To je bil standard, kako se bo igralo za olimpijske igre. Vsaka tekma bo finale," je po globokem vzdihu v prvi izjavi po veliki zmagi dejal kapetan Tine Urnaut.

V zadnjem nizu je bilo zelo napeto, odločil je servis

V uvodu tekme smo videli maratonski prvi niz, v katerem so slovenski odbojkarji zapravili kar nekaj priložnosti. Naši so vodili že z 20:16 pa niso uspeli zadržati visoke prednosti. Na koncu so pravo priložnost izkoristili Nizozemci in prvi niz dobil s 33:31.

Slovenija je drugi niz začela katastrofalno začetek, ko so Nizozemci povedli že 10:4. Slovenci so se v nadaljevanju uspeli vrniti. Še več, drugi niz so dobil s 25:22 in izenačili 1:1 v nizih.

Foto: VolleyballWorld Tretji niz se je začel izenačeno. Tako je bilo do izida 7:7, v nadaljevanju pa so se Nizozemci odlepili na štiri točke razlike (11:7). Te prednosti do konca niza niso zapravili in tretji niz dobil z izidom 25:20.

V četrtem nizu so kmalu po začetku pobudo prevzeli slovenski odbojkarji, ki so povedli za kar osem točk razlike, kar je bila tudi najvišja razlike v nizu (16:8). Nizozemci so se v nadaljevanju uspeli približati na tri točke razlike (20:23), a so naši fantje niz varno pripeljali do konca in ga dobili z izidom 25:21.

V petem, odločilnem nizu, smo znova gledali napet zaključek tekme. Niz je bil vseskozi izenačen, saj sta se ekipi pogostokrat izmenjavali v vodstvu. Na koncu so več zbranosti pokazalo Slovenci in po nekaj manj kot treh urah dobili uvodno tekmo. Zadnji niz se je končal z izidom 27:25. Zadnjo točko je za asom dosegel Tonček Štern.

Kapetan Tine Urnaut po prigarani zmagi nad Nizozemsko:

Delijo se še zadnje vstopnice za olimpijske igre

Foto: VolleyballWorld Začela se je nova sezona odbojkarske lige narodov, ki ima za nekatere reprezentance še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Delijo se namreč še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov – po treh turnirjih, ki se bodo 23. junija končali v Stožicah in Manili – na pravi strani svetovne lestvice, pri čemer bo štel tudi geografski dejavnik, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Sedmerica – Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada – je na OI že uvrščena, na voljo je še pet vozovnic. Sploh prvo v zgodovini bodo poskušali potrditi tudi Slovenci, ki so trenutno na sedmem mestu svetovne lestvice in v dobrem položaju za premierni nastop na tekmovanju pod petimi krogi. Slovenci skupaj z Italijani, Argentinci in Srbi na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze zasedajo mesta, ki na olimpijske igre še vodijo, a bo treba to mesto zadržati vse do konca rednega dela tekmovanja, zato bosta vsaka tekma, celo vsak niz, zelo pomembna.

Po enoletni odsotnosti iz reprezentance se je vrnil Tonček Štern:

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med četrtim in devetim junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili. Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre? Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada.

Liga narodov, 22. maj Lestvica

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Slovenija - Nizozemska 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25) Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

