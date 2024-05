Odbojkarji za uvod v ligo narodov tesno premagali Nizozemce

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela ligo narodov. V prvem krogu je na turnirju v Antalyi po ogorčenem boju in dveh urah in 45 minutah igre premagala Nizozemsko s 3:2 (-31, 22, -20, 21, 25).

Slovenska reprezentanca je izpolnila cilj, ki si ga je zadala pred obračunom z vedno neugodnim tekmecem. Tega sicer ni nadigrala kot v zadnjem času nekajkrat, a tudi ni dovolila presenečenja, ki v dvobojih s tulipani tudi ne bi bilo prvo. Obračun je bil izenačen, varovancem Gheorgheja Cretuja ni uspelo zaustaviti najnevarnejšega nizozemskega igralca Nimirja Abdula-Aziza, a to vendarle ni bilo usodno, v odločilnih trenutkih so bili bolj zbrani in tekmo, v kateri so odločale malenkosti, dobili.

V boju za olimpijske igre veliko točk sicer niso osvojili, a pomembno je, da so jih nekaj izgubili Nizozemci, ki so na lestvici mednarodne zveze - ta bo odločala za zadnje vizume za Pariz, eni od najbližjih zasledovalcev Slovenije. Ta je trenutno na sedmem mestu, na igre pa vodi tudi osmo.

Kapetan Tine Urnaut po prigarani zmagi nad Nizozemsko:

Foto: VolleyballWorld Štirikratni dobitniki odličij z zadnjih petih evropskih prvenstev so tekmo dobro začeli. Povedli so s 5:2 in v prvem nizu nadzorovali potek igre vse do izida 20:16. Imeli so tudi nekaj priložnosti, da niz osvojijo, niso jih izkoristili, odločilno napako pa je pri izidu 31:32 storil kapetan Tine Urnaut, ki je žogo poslal v avt.

V drugem nizu sta ekipi vlogi zamenjali. Nizozemci so bili tisti, ki so imeli pobudo, vodili so tudi z 10:4, a so jih Slovenci hitreje ujeli. Na 13. točki sta bili ekipi izenačeni, tako je bilo tudi na 21. točki, a so odlični servisi Jana Kozamernika vendarle poskrbeli, da je prišlo do izenačenja na 1:1.

Tretji niz so dokaj zanesljivo dobili Nizozemci, enako velja za Slovence v četrtem, odločal je "tie break". Ta je bil maratonski, izenačen od začetka do konca, obe ekipi sta imeli kar nekaj zaključnih žog za zmago, te pa so se vendarle veselili papirnati favoriti, za to je poskrbel as povratnika v reprezentanco Tončka Šterna.

Ta je bil skupaj s Klemnom Čebuljem tudi najučinkovitejši v slovenski vrsti, oba sta prispevala 21 točk.

Po enoletni odsotnosti iz reprezentance se je vrnil Tonček Štern: