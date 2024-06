Polajnar: Še nekaj ur je do intenzivnješih neviht z nalivi, pozor pred hudorniki

Tekom popoldneva in v prvem delu noči se bodo padavine nad Slovenijo okrepile. Ob nevihtah z nalivi je možno hitro naraščanje in razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter zastajanje padavinske vode v več delih države, opozarja hidrolog Janez Polajnar, zato so na agenciji za okolje že izdali opozorilo. "Prebivalcem na izpostavljenih območjih svetujem, naj lastnino umaknejo stran od vode, avtomobile pomaknejo na višje ležeče dele, naj zavarujejo, kar se da. Če bodo priča hudorniku, naj ne skušajo reševati svoje imovine, ampak naj se zatečejo na varno in počakajo," je opozoril v pogovoru za Siol.net.

V Sloveniji je zaradi zadnjih deževnih dni trenutno precej velika vodnatost večine rek. Reke imajo velike pretoke, zlasti v južni Sloveniji, v porečju reke Krke, in na vzhodu, v Podravju.

"Tekom popoldneva in v prvem delu noči bodo na posameznih mestih padavine precej intenzivne, zato tudi opozorilo za porečja v jugovzhodni Sloveniji, kjer prav zaradi kombinacije velike vodnatosti rek in padavin, ki nas čakajo, pričakujemo hudourniške odtoke rek, predvsem tistih, ki izvirajo na Pohorju, pa tudi v Slovenskih goricah, v Posotelju, v Zasavju in Posavju. Tu je vodnatost rek že sicer velika," je za Siol.net povedal Polajnar.

Foto: Arso

Še nekaj ur za pripravo

Predvsem prebivalci na najbolj izpostavljenih območjih imajo še čas, da se pripravijo na napovedane intenzivnejše padavine.

"Seveda bi priporočal, da spremljajo razmere v svoji okolici, da pospravijo vse, kar je ob hišah in vodotokih, da tudi avtomobile umaknejo na varnejše višje lokacije in da, če bodo hudourniški odtoki, ne rešujejo svoje imovine, ampak se zatečejo v višja nadstropja in počakajo," svetuje Polajnar.

Opozoril je še, da so ob trenutni namočenosti zemljine na izpostavljenih območjih verjetni tudi zemeljski plazovi.

Možna zalitja tudi v urbanih okoljih

Odtok manjših hudourniških vodotokov bo lahko zelo hiter, na več mestih lahko zastaja padavinska voda, je še opozoril Polajnar in izpostavil predvsem urbana območja, kjer lahko padavinska voda tudi poplavi objekte.

Nad trenutnim dogajanjem sicer hidrolog Polajnar ni preveč presenečen. "Smo v letnem obdobju, ko so taki pojavi mogoči, je pa res, da nam zdaj vsake padavine, ki nas zdaj zadanejo, že lahko povzročijo tudi neljube dogodke."

"Za zdaj ni videti, da bi šlo za kakšen ekstremen pojav, a lahko se zgodi ekstremno dogajanje na manjšem območju, v vasi, v dolini, kar pa je za tamkajšnje ljudi gotovo ekstremno. Večje razsežnosti pa ne pričakujemo," je še dejal Polajnar. Foto: Ana Kovač

V drugem delu noči bo glavnina padavin ponehala, v torek dopoldan bo večina rek že upadala. Lahko pa zaradi odtekanja vode po rečnih strugah pričakujemo razlivanja nekaterih rek ob svojih strugah, a v manjšem obsegu.

Naraščale bodo še Drava in Mura zaradi povečanega dotoka iz Avstrije ter Sava v spodnjem toku in Krka. V sredo bo večina rek po državi upadala, še napovedujejo pri agenciji za okolje.

Foto: Arso