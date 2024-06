Da boste neustavljivi na vsakem koraku

Družini Magnezij Krka se je pridružil Magnezij Krka DIREKT, prašek za direktno uporabo. Z njim boste neustavljivi na vsakem koraku, saj lahko vsebino vrečke brez tekočine preprosto stresete v usta. Primeren je za vse, ki se pogosto srečujete s stresnimi situacijami ali ste telesno dejavni, saj prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, normalnemu psihološkemu delovanju in delovanju živčevja.

Hiter način življenja, številne poklicne in zasebne obveznosti ter občutek, da moramo biti vedno na voljo, so postali del našega vsakdana. Zanj je pogosto značilna tudi neustrezna in neuravnotežena prehrana, zaradi česar organizem velikokrat ne dobi dovolj potrebnih vitaminov in mineralov, to pa vpliva na naše zdravje in dobro počutje.

Eden od najpomembnejših mineralov za naše dobro počutje je magnezij. Kar 60 odstotkov ga je v kosteh, 30 odstotkov pa v skeletnih mišicah in srčni mišici. Podpira delovanje več kot 300 encimov ter je vključen v procese nastajanja in porabe energije. Potreben je tudi za normalno delovanje vseh glavnih sistemov organov, zlasti živčevja, srca in ožilja, reproduktivnih organov, sečil in vezivnih tkiv.

Različni vzroki za nezadostno preskrbljenost z magnezijem

Poleg neustrezne oziroma neuravnotežene prehrane je eden od glavnih vzrokov stres. V stresnih situacijah se raven stresnih hormonov (kortizola, adrenalina, noradrenalina) zviša, to pa močno vpliva tudi na povečano izločanje magnezija iz celic. Tako je tipičen primer posameznika, ki mu primanjkuje magnezija, oseba, ki je utrujena, izčrpana in pod stresom.

Stresa je v vsakdanjem življenju vse več, zato rešitev pogosto iščemo v športu. Zaradi telesne dejavnosti pa se potrebe po magneziju povečajo, saj se magnezij in drugi elektroliti z znojem pospešeno izločajo. Težave, ki jih imamo zaradi pomanjkanja magnezija, se zaradi tega lahko celo poslabšajo.

Telo magnezija ne more tvoriti samo, zato moramo z zadostnim vnosom poskrbeti, da mu ga ne začne primanjkovati

K pomanjkanju magnezija lahko prispevajo neuravnotežena prehrana, tudi različne diete in neustrezna, predelana hrana. Pogosto posegamo po hrani, ki celo pospešuje izločanje magnezija iz telesa. Potrebe po magneziju so pri mladostnikih in mlajših odraslih lahko večje, pri starejših pa se ne zmanjšajo, ampak ostanejo enake.

K obvladovanju stresa in izboljšanju splošnega počutja prispevajo tudi vitamini skupine B

Vsak od osmih vitaminov skupine B opravlja posebne naloge pri vzdrževanju zdravja živčevja, presnovi hranil, tvorbi krvi in nastajanju energije, njihovo delovanje pa se dopolnjuje – skupaj prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, normalnemu psihološkemu delovanju in delovanju živčevja. Ker se v telesu ne shranjujejo v velikih količinah, je redno uživanje raznovrstne hrane ali prehranskih dopolnil oziroma zdravil brez recepta, ki vsebujejo te vitamine, ključno za ohranjanje optimalnega ravnovesja.

Da boste vedno pripravljeni na nove zmage, izberite Magnezij Krka DIREKT

Magnezij Krka DIREKT je prašek za direktno uporabo. Vsebuje edinstveno kombinacijo magnezija v treh oblikah – kot magnezijev oksid, magnezijev citrat in magnezijev bisglicinat – ter vseh osem vitaminov skupine B, katerih delovanje se dopolnjuje.

Magnezij in vitamini skupine B imajo v telesu veliko pomembnih vlog. Magnezij ter vitamini B2, B3, B5, B6, B9 in B12 prispevajo k zmanjševanju utrujenosti

in izčrpanosti.

Magnezij ter vitamini B1, B3, B6, B7, B9 in B12 prispevajo k normalnemu psihološkemu

delovanju.

Magnezij ter vitamini B1, B2, B3, B6 in B12 prispevajo k delovanju živčevja.

Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic in ravnotežju elektrolitov.

Magnezij Krka DIREKT je primeren za vse, ki se pogosto srečujete s stresnimi situacijami ali ste telesno dejavni. Za zadovoljitev dnevnih potreb po magneziju in vitaminih skupine B zadostuje ena vrečka Magnezija Krka DIREKT. Zaradi naravne arome grenivke in mete ima izdelek rahlo grenek okus po citrusih s pridihom mete, ki deluje osvežilno. Jemanje je preprosto, brez tekočine – vsebino vrečke stresete neposredno v usta. Kjerkoli in kadarkoli – na delovnem mestu, v prostem času, na potovanjih in pri športni dejavnosti.

Magnezij Krka DIREKT v pakiranju po 20 in 40 vrečk je na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.



Več na www.magnezijkrka.si.

