Taprav Žibert: piknik Staropramen, ki ga ne smete zamuditi #nagradnaigra

Pripravite se na tretji Staropramen piknik ! Po dveh uspešnih izvedbah in mnogih zadovoljnih obiskovalcih vam letos Staropramen piknik prinaša še več razvajanja brbončic, sproščenega vzdušja, vrhunske glasbe in nepozabnega druženja.

Prvega nikoli ne pozabiš, sedaj pa je tu že tretji! Tega piknika Staropramen v Ljubljani ne smete zamuditi! SODELUJTE V NAGRADNI IGRI Podarjamo: 5x za 2 osebi Burger & pivo Staropramen, Staropramen kapa in Staropramen očala ter

2x za 2 osebi Burger & pivo Staropramen in za vsekega Staropramen ležalnik v trajno last.



Datum: torek 4.junij - petek 7. junij

Lokacija: Taprav Žibert, Celovška 335, Ljubljana

Pridite in uživajte v sproščenem vzdušju v parku Taprav Žibert, kjer vas bodo pričakale viseče mreže, mehke odeje in blazine, družabne igre (badmington, balinčke, pikado, karte…) in popolna scenografija za piknik s prijatelji ali družino. Uživajte v kombinaciji slastne ulične hrane in osvežilnega piva Staropramen, ki zagotavlja pravo poletno razvajanje.

Za brbončice:

Izbirate lahko med šestimi slastnimi piknik meniji.

Pri nakupu katerega koli menija prejmete 0,5 l Staropramen piva brezplačno!

Uživajte tudi v promocijskih cenah točenega piva 0,33 l Staropramen.

Novost letošnjega leta - Teden restavracij in priznana chefa :

4. junija se nam pridružita chefa :

Gregor Jelnikar iz Georgie bistro in Marko Magajne iz Galerije okusov, ki bosta poskrbela za ekskluzivno kulinarično ponudbo.

Za glasbene sladokusce:

Vsak večer Staropramen piknika bo zaznamovan z izbranimi glasbenimi nastopi: začnemo dinamično z Anabel in BK band, sledijo energični Kaktusi s svojimi svežimi melodijami, četrtek bo v znamenju JAMirko SESSIONS, ki vas bodo popeljali skozi raznolik glasbeni spekter, in zaključimo s poletnimi ritmi Maje Založnik.

Torek, 4.06.: BK band & Anabel

Sreda, 5.06.: Kaktusi

Četrtek, 6.06.: JAMirko SESSIONS

Petek, 7.06.: Maja Založnik Band

Foto: Arhiv Staropramen

Vabljeni vsak dan od torka do petka med 18.00 in 23.00! Pridite na piknik od 4. do 7. junija. Izberite katerikoli dan, zagotovo se boste imeli vrhunsko! Lahko pa pridete vse 4 dni! #PicnicLikeAnExpert Za piko na i pridi še ti! Vstop prost!

Vstop za obiskovalce je brezplačen, vendar se v primeru večje udeležbe lahko vstop omeji. Prosimo za zmerno in odgovorno uživanje alkohola. V primeru slabega vremena lahko dogodek odpade ali se prestavi.