Myrkl je ključna sestavina zabavnih poletnih večerov in prijetnih juter, ki sledijo

S sončnimi in toplimi poletnimi dnevi prihajajo tudi praznovanja, preživljanje časa na prostem ter pogostejša druženja s prijatelji in družino. Na vrhu seznama najljubših aktivnosti v tem letnem času je peka na žaru, ki je številnim v posebno veselje. Poleg tega nas bo to poletje tresla navijaška mrzlica, saj se sredi junija začne evropsko prvenstvo v nogometu.

Zmerno uživanje pijač ob druženjih, praznovanjih in praznikih je del naše kulture. Myrkl je prehransko dopolnilo z visokoučinkovito mešanico dobrih bakterij (bacillus subtilis in bacillus coagulans), obogateno z L-cisteinom in vitaminom B12. Vitamin B12 ima vlogo pri delovanju imunskega in prispeva k delovanju živčnega sistema, sproščanju energije pri presnovi ter normalnemu psihološkemu delovanju.

To je koristno zlasti za vse tiste z veliko obveznostmi, od katerih si ne utegnejo oddahniti, kot so mladi starši ali poslovneži.

Za svežino in energijo naslednji dan vzemite dve kapsuli pred pijačo.

Bodite sveži naslednji dan

AB001™ je mešanica visokoučinkovitih bakterij (predvsem bacillus subtilis in bacillus coagulans), obogatena z L-cisteinom in vitaminom B12. Vse sestavine izdelka so potrjene kot varne v skladu s predpisi evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Myrkl in AB001™ sta rezultat tridesetletnih raziskav ter razvoja švedskega farmacevtskega podjetja De Faire Medical (DFM), osredotočenega na razvijanje revolucionarnih prehranskih dopolnil.

Myrkl je na voljo v vseh boljših lekarnah, specializiranih prodajalnah, Sanolaborju ali v spletni trgovini.



Več informacij najdete na povezavi https://doclabor.si/myrkl/.



