Henryjev seznam brez Mbappeja

Henry je ob objavi seznama dejal, da se ta lahko še dopolni. "Nikogar še nisem prečrtal. Do 3. julija se lahko zgodi še marsikaj, a lahko rečem, da so igralci, ki so na seznamu trenutno najresnejši kandidati za nastop na igrah. Seveda pa ne izključujem možnosti, da se ne bi na njem našlo še kakšno ime," je medijem dejal Henry.

Olimpijski nogometni turnir ni na koledarju Mednarodne nogometne zveze (Fifa), zato klubi igralcem niso dolžni dovoliti igranja na omenjenem tekmovanju.

Mbappe je sicer tudi na seznamu francoske reprezentance za prihajajoče evropsko prvenstvo. Če bi zaigral še na olimpijskih igrah, bi imel zelo malo časa za počitek pred novo sezono, v kateri naj bi se kot prost igralec iz Paris St. Germaina (PSG) preselil k madridskemu Realu. Po nekaterih navedbah naj bi novo pogodbo podpisal že ta oziroma naslednji teden.

Poleg njegove osebne želje, da bi nastopil na igrah, je željo po njegovem igranju izrazil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Ob tem je zanimivo dejstvo, da sta na Henryjevem seznamu izmed 25 igralcev tudi dva, ki sta na širšem seznamu za evropsko prvenstvo v Nemčiji. To sta člana PSG Warren Zaire-Emery in Bradley Barcola. Na olimpijskih igrah sicer lahko igrajo nogometaši do 23. leta starosti, pri čemer so lahko v reprezentanci tudi trije starejši člani.