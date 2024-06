Belichick po novem hrvaški državljan

"V veselje mi je, da lahko gospodu Belichicku izročim hrvaški potni list, kot potrditev hrvaškega državljanstva," je dejal premier Plenković.

Premier Plenković je ob obrazložitvi odločitve hrvaške vlade poudaril, da so se stari starši Belichicka priselili v Združene države Amerike iz Draganića konec 19. stoletja. "Tako kot mnogi drugi Hrvati v tistem času so tradicionalno v Pensilvaniji živeli od svojega dela in se poskušali vključiti v ameriško družbo, z veliko bolečine, truda in potrpljenja za dobrobit svojih otrok in vnukov," je dejal premier.

"Belichick je dosegel vrh ameriškega športa z osvojitvijo osmih super bowlov," je poudaril in dodal, da je ameriški nogomet najbolj priljubljen šport v ZDA, njegov finale, super bowl, pa najbolj gledan športni dogodek.

Dejstvo, da je najboljši trener ameriškega nogometa Hrvat, je dodal premier, je vsem v velik ponos in zadovoljstvo. "Posebej smo cenili, da je skoraj vedno dajal vedeti, tako v izjavah kot v določenih simbolih, da je hrvaškega rodu, in da je ponosen na domovino svojega dedka in svoje družinske korenine," je dejal Plenković.

Hrvaški premier je ponosen, da je najtrofejnejši trener v zgodovini NFL po poreklu Hrvat. Foto: STA

Zahvalil se je Rudežu in Radovichu

Hrvaški premier se je v izjavi posebej zahvalil nekdanjemu hrvaškemu košarkarskemu reprezentantu Damjanu Rudežu in producentu Petru Radovichu pri pripravi obiska Belichicka. Spregovoril je tudi Bill Belichick, ki sprejem v hrvaško državljanstvo razume kot veliko čast, v isti sapi pa je dejal, da je vesel, da je tukaj, na Hrvaškem.

O svojem poreklu je povedal, da je njegov oče odraščal v gospodinjstvu, kjer so govorili izključno hrvaško, saj njegovi stari starši, ki so se priselili v ZDA, niso govorili angleško. Babica Marija Barković in dedek Ivan Biličić sta si po prihodu v ZDA na predlog imigracijskega uslužbenca spremenila ime in priimek v Mary in John Belichick.

"Od očeta in njegovih staršev sem pridobil delovno etiko in se naučil veliko lekcij, katerih temelji so bili postavljeni tukaj na Hrvaškem," je poudaril. Dodal je, da vedno, ko le lahko, ponosno nosi hrvaško zastavo na zavihanem delu ovratnika pri suknjiču. To so nedavno odobrili tudi v ligi NFL. "Rad imam Hrvaško," je dejal in premierju Plenkoviću izročil žogo ameriškega nogometa. Kasneje bo Belichick posebni gost hrvaške nogometne reprezentance na pripravljalni tekmi za evropsko prvenstvo na Reki.

Dvainsedemdesetletni Belichick je bil kar 24 sezon glavni strateg ekipe New England Patriots, s katero je osvojil šest naslovov prvaka. Z New England Patriots se je razšel v začetku leta.