Tako boste z odgovorno igro podprli tudi slovenski šport

Športne stave in ostale igre na srečo so bile v družbi vedno zelo priljubljene med različnimi ciljnimi skupinami. Pomembno je, da jih igramo preudarno in v zdravi meri ter da je odgovornost na obeh straneh – tako na strani prirediteljev iger na srečo kot tudi uporabnikov. Športna loterija kot ponudnik športnih stav in iger na srečo veliko pozornosti namenja odgovornemu igranju, trajnostni naravnanosti in primerni, a sodobni ponudbi.

Športna loterija se zaveda pomena spoštovanja najvišjih standardov odgovornega prirejanja, zato jih izvaja in vseskozi nadgrajuje. Foto: Shutterstock

Poudarjajo, da je skrb za pošteno, odgovorno, varno in transparentno prirejanje iger na srečo ter v končni fazi ustvarjanje koristi za vse deležnike temeljno poslanstvo Športne loterije. Športna loterija se zaveda pomena spoštovanja najvišjih standardov odgovornega prirejanja, zato jih izvaja in vseskozi nadgrajuje.

Odgovorno prirejanje iger

Že vse od leta 2009 Športna loterija izpolnjuje mednarodne standarde odgovornega prirejanja iger. Tisto leto so prejeli certifikat Svetovnega loterijskega združenja WLA. Športna loterija, ki v prvi vrsti ponuja stave in s športom povezane produkte, je leta 2012 zavezo k odgovornemu prirejanju še nadgradila z izpolnitvijo kriterijev za pridobitev najvišje stopnje standarda Združenja evropskih loterij – EL. S tem je Športna loterija postala tudi prva imetnica tega certifikata v Sloveniji.

Vsebinsko certifikat naslavlja različne vidike, med drugim tudi upravljanje odgovornega prirejanja iger, izobraževanje igralcev, prodajnega osebja in zaposlenih ter vedno bolj poudarjeno odgovorno oglaševanje. Veliko poudarka namenijo tudi preudarnemu oglaševanju, tržni komunikaciji, s katero izpostavljajo ključna tveganja, povezana z igrami na srečo, prav tako pa se striktno izogibajo nagovarjanju mladoletnih ali tveganih skupin.

Preventivno delovanje in odgovorno igranje

Sočasno tako želijo zaščititi svoje uporabnike pred nezakonitim igranjem, odvisnostjo ... Na vseh prodajnih mestih in na spletu zagotavljajo dostopnost priporočil za odgovorno igranje, igralce opozarjajo na zmernost in pasti čezmernega igranja. Poleg tega so izbira višine vplačil v igre na srečo in maksimalni dobitki omejeni.

"Sestavni del odgovornega prirejanja je seveda varno in odgovorno igranje, pri čemer največji poudarek dajemo na ozaveščanju in preventivi, hkrati pa igralcem nudimo vse potrebne informacije in nasvete za pomoč. Posebno pozornost tako namenjamo skrbi za ranljive skupine v obliki preventivnega delovanja," pravijo. Da, prirejanje iger na srečo in stav je lahko ob neprimernem pristopu izredno tvegana dejavnost z vidika pojava korupcije in kriminala ter lahko vodi do zasvojenosti pri posameznikih in ogrozi integriteto športa. Na strani uporabnikov je predvsem pomembno zavedanje, da je izid iger izključno ali pretežno odvisen od naključja ali negotovega dogodka. Igranje naj vam bo v zabavo in veselje, ne pa za osnovni vir zaslužka, zavedajte se, da lahko vsakdo tudi izgubi, igrajte samo za zneske, ki si jih lahko privoščite.

Pester nabor iger in pomen informacijske varnosti

Smernicam odgovornega prirejanja in igranja je prilagojena tudi ponudba. Uporabnikom storitev želijo ponuditi pester in inovativen nabor iger kot varen način zabave in temu primeren zaslužek. Zavedajo se, da delujejo v zelo specifični ekonomski dejavnosti in da imajo igre na srečo pogosto negativen predznak. To je tudi eden od ključnih razlogov, da Športna loterija ponuja le preverljive športne dogodke na varen in pošten način. "Nepreverjena in tvegana ponudba nedvomno povečuje možnost prirejanja rezultatov, povečanje nelegalnih aktivnosti ali denimo čezmerno igranje, v tem smislu pa tudi več stavnih dogodkov ne pomeni tudi boljše ponudbe," omenjeno tematiko povzamejo pri Športni loteriji.

Poudarjajo, da si prav tako prizadevajo zagotoviti čim več tehnološke varnosti, zato učinkovito skrbijo za sisteme vodenja in varovanja informacij. Že zaradi dejstva, da ima Športna loterija eno največjih računalniških omrežij v državi, je to toliko pomembnejše. "Gre za celovito področje, v naši dejavnosti sta namreč zagotavljanje in ohranjanje celovitosti, razpoložljivosti in zaupnosti informacij še posebej pomembna. Da, informacijska varnost je ključen del poslovanja naše družbe. Nenehno vlagamo v razvoj informacijske infrastrukture in zagotavljanje kibernetske varnosti, partnerji na IT-področju pa morajo izpolnjevati številna stroga merila," pravijo.

Pri Športni loteriji skrbijo za podporo in pomoč domačemu in nacionalnemu športu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Skrb za podporo in pomoč domačemu in nacionalnemu športu ter delo za dober namen

V javnosti je premalo znano, da družba z dobrim delovanjem zagotavlja sredstva za razvoj športa tudi kot sponzor in donator. Eden od temeljnih namenov Športne loterije je tudi ustvarjanje sredstev za dober namen, kar pa je samo eden od vidikov družbenoodgovornega ravnanja. Delež koristi gre neposredno organizacijam za razvoj vseh oblik športa, s tem pa uresničujejo vizijo postati družba inovativnih pristopov in odgovorne zabave.

Po lastni odločitvi tako ali drugače podpirajo slovenski šport – so ponosni partnerji številnih športnih panog. Športna loterija je prireditelj, ki športne stave ponuja na zakonit način, ki ima za to ustrezno dovoljene države, od prirejanja iger na srečo pa plačuje vse davke in koncesijsko dajatev, ki je namenjena podpori slovenskemu športu, invalidskim in humanitarnim organizacijam.

Zaupanje in naklonjenost igralcev raste

Kot pravijo, jih veseli, da zaupanje in naklonjenost igralcev v njihove produkte rasteta. "Vse to gradimo predvsem z dobro ponudbo, uvajanjem novosti, sodobnimi prodajnimi in plačilnimi potmi, a tudi z odgovornim prirejanjem iger na srečo, s preglednim poslovanjem, varnostjo s širokim spektrom podpornih informacij, vezanih na stavno ponudbo, in z najvišjo stopnjo informacijske varnosti," povzamejo.

Veseli pa jih tudi vse večje zavedanje igralcev, da so lahko kot ponudnik stav tudi družbeno odgovorno podjetje, ne samo do igralcev, temveč tudi v obliki podpore slovenskemu športu in njegovemu razvoju. "Da, odzivi naših igralcev kažejo na to. Z veseljem ugotavljamo, da se povečuje delež igralcev, ki se zavedajo, da je družba prejemnica certifikata za odgovorno prirejanje. Prav tako je pohvalno, da tudi sami vidijo našo vsebino o odgovornem igranju, ki je dosegljiva na spletnih straneh Športne loterije, kot primerno in zadostno. Še naprej se bomo trudili za njeno dopolnjevanje in ozaveščanje naših uporabnikov," sklenejo predstavniki Športne loterije.

