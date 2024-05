Poletje z Lisco

Lisca tudi letos navdušuje s kopalno modo, v kateri najdemo raznolike modele kopalk in dodatkov, v katerih bomo kraljevale na plažah in ob bazenih.

Od elegantnih modelov in ženstvenih krojev do igrivih in takšnih, v katerih boste izžarevale neustavljivo energijo.

Poglede boste pritegnile v drzno izrezanih krojih z dotikom rahlo svetlikajočega se materiala. Zanimivi prepleti naramnic, dodatki, naborki in modni kroji. Vse to izžareva eleganco in prefinjenost.

Foto: Lisca

Ne gre brez cvetličnih motivov, ki v digitalno preoblikovanem vzorcu prinašajo živahen in romantičen videz, medtem ko jim volančki dodajo šarm. Tu je tudi igra črt in barvnih kontrastov. Ljubiteljice enobarvnih modelov bo razveselila pestra paleta barv in krojev, ki omogočajo tudi odlično kombiniranje in ustvarjanje novih poletnih stilov.

Kolekcijo dopolnjujejo dodatki, s katerimi lahko zelo hitro svojo podobo spremenite is tiste za na plažo v tisto za na sprehod ali za v mesto. Z nekaj stilskimi prijemi in v kombinaciji z vrhnjimi oblačili lahko tako postanejo del vaše podobe tudi za druge priložnosti, ne le za na plažo.

Foto: Lisca

Liscina poletna moda prinaša pravo osvežitev ne glede na to, kje boste preživljali poletne dni. Navdušujejo pa tudi pristopi k proizvodnji materialov, ki so prijazni do narave in predstavljajo pomemben korak k trajnostnemu in odgovornemu delovanju.

Naročnik oglasnega sporočila je LISCA.