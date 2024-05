Nepalski gorski vodnik na Everestu postavil novi rekord

"Kami Rita je danes zjutraj dosegel vrh. Zdaj je dosegel nov rekord s 30 vzponi na Everest," je povedal Mingma Šerpa iz organizacije Seven Summit Treks, ki je izpeljala njegovo odpravo.

Štiriinpetdesetletni veteran je gorski vodnik po Himalaji že tri desetletja. Šerpa, znan tudi kot Mož z Everesta oziroma Everest Man, je na 8849 metrov visokem vrhu prvič stal leta 1994, ko je delal za komercialno odpravo. Od takrat se skoraj vsako leto povzpne na Everest in vodi stranke.

"Vesel sem rekorda, a rekordi so sčasoma preseženi," je Kami Rita za AFP povedal po svojem 29. vzponu 12. maja.

"Bolj sem vesel, da moji vzponi pripomorejo k prepoznavnosti Nepala v svetu."

Lani se je ta nepalski šerpa dvakrat povzpel na Everest, da bi si povrnil rekord, potem ko je drugi vodnik, prav tako šerpa, Pasang Dava, izenačil njegovo število vzponov.

Kami Rita je pred tem dejal, da je zgolj opravljal svoje delo in ni nameraval postavljati rekordov.

JUST IN: Renowned Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa has successfully scaled Mt #Everest (8848.86 m) for a record 30th time. CONGRATULATIONS! #Everest2024



Photo Courtesy: Seven Summit Treks. pic.twitter.com/8M8a5TVtZu