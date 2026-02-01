Prihaja pomoč, ki jo je Luka Dončić tako pogrešal

Leto dni po šokantni menjavi bo slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić nastopil v enem najbolj kultnih prizorišč lige NBA. Z Lakersi bo gostoval v dvorani Madison Square Garden v New Yorku, kjer se bo pomeril proti velikemu prijatelju in nekdanjemu soigralcu Jalenu Brunsonu. Prvič v letu 2026 bi lahko za Jezernike zaigral Austin Reaves, ki je zaradi poškodbe mečne mišice izpustil zadnjih 18 tekem. To bi bila velika pridobitev za Lakerse, ki bodo rekordno dolgo turnejo sklenili v torek v Brooklynu.

New York Knicks - Los Angeles Lakers / ob 1. uri po slovenskem času

Kdo bo še zaigral na letošnji All-Star tekmi? V noči na ponedeljek bodo razkrili tudi 14 košarkarjev, ki bodo nastopili na letošnji All-Star tekmi kot rezervni igralci. Izbirali so jih trenerji v ligi NBA. Za zdaj je jasno, da bodo 15. februarja na zvezdniški tekmi v Los Angelesu v dvorani Intuit Dome v Inglewoodu, domu Clippersov, nastopili Luka Dončić (LA Lakers – zbral je največje število glasov), Stephen Curry (Golden State), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), Nikola Jokić (Denver), Victor Wembanyama (San Antonio), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jaylen Brown (Boston), Jalen Brunson (New York), Cade Cunningham (Detroit) in Tyrese Maxey (Philadelphia). Kdo pa bo dvoboj začel na klopi? Odgovor bo znan kmalu.

Izpustil več kot polovico tekem

Austin Reaves se odlično razume z Luko Dončićem. Foto: Guliverimage Ob 1. uri po slovenskem času se bodo v New Yorku udarili Kratkohlačniki (30 zmag – 18 porazov) in Jezerniki (29 zmag – 18 porazov). Na tej tekmi bi lahko prvič v letu 2026 za Lakerse zaigral Austin Reaves. Njegov status pred tekmo je vprašljiv, kar ohranja resno možnost, da bi se lahko vrnil na parket. Sprva se je namigovalo, da bi lahko to storil že pred dvema dnevoma v Washingtonu.

Tudi takrat je bil Reaves pred dvobojem naveden kot vprašljiv, a so se pri Jezernikih nato odločili drugače. Niso hoteli tvegati. 27-letni Američan je zaradi težav z mečno mišico izpustil kar 21 od zadnjih 23 tekem. Manjkal je na zadnjih 18, v interesu Lakersov pa je, da se vrne stoodstoten in čimprej ujame formo, s katero je navduševal v uvodnem delu sezone, ko je njegovo povprečje na tekmo znašalo 26,6 točke, 6,2 skoka in 6,3 asistence.

Če bo Reaves zaigral v New Yorku, bo verjetno zaigral le omejeno število minut, a bo vseeno njegova vrnitev ogromna pridobitev za Lakerse, zlasti Luko Dončića, ki mora prevzemati nase največji delež v napadu in pogosto pogreša razigrane soigralce.

Za dvoboj med Knicksi in Lakersi vlada veliko zanimanje v New Yorku. Foto: Guliverimage

Reaves se v tej sezoni zelo zabava z Ljubljančanom. Odlično se razumeta, šaljivo zbadata pred kamerami, sicer pa zelo spoštujeta, tako da slovenski superzvezdnik komaj čaka, da se njegov "novi brat" vrne na igrišče. V New Yorku sicer vlada norija za vstopnicami, saj obstaja možnost, da bi še zadnjič v kultni dvorani sredi Manhattna nastopil LeBron James. 41-letni "kralj" lige NBA še ni pojasnil, ali bo po tej sezoni nadaljeval kariero. Zato je pred prihodom Lakersom močno poskočila cena vstopnic.

Reaves je v tej sezoni odigral za Lakerse manj kot polovico tekem. Ko je bil na parketu, so vijolično-zlati iz mesta angelov dobili 15 tekem, izgubili pa jih le osem. Ko ga ni bilo, je šlo Jezernikom nekoliko slabše, saj so v tem obdobju pridelali izkupiček 14-10. Reaves ni zaigral za Lakerse že vse od božičnega večera.

Rekorder Dončić proti prijatelju Brunsonu

Nekdaj sta Luka Dončić in Jalen Brunson sodelovala pri Dallasu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Jezerniki tako nadaljujejo najdaljšo turnejo v tej sezoni. Na vzhodu ZDA se mudijo že dolgo, njihovo razmerje uspešnosti pa je 4-2. Nazadnje so s 142:111 nadigrali Washington, Luka Dončić pa se je vpisal v zgodovino kot prvi Laker, ki je že v prvem polčasu vknjižili trojni dvojček. Dvoboj je končal s 37 točkami, 13 asistencami in 11 skoki, v zadnji četrtini pa sploh ni stopil na parket. Večino asistenc je podelil Deandreju Aytonu, ki je ob izvrstnem metu iz igre 12/14 prispeval kar 26 točk, dodal pa še 13 skokov. Kako se bo izkazal proti New Yorku, ki je v naletu, saj je dobil pet tekem zapored? Tokrat bo imel opravka s Karl-Anthonyjem Townsom, ki na tekmo daje 20 točk in 123 skokov.

Obeta se zvezdniški spopad prijateljev in nekdanjih soigralcev. Luka Dončić bo gostoval pri Jalenu Brunsonu, ki daje 27,6 točke na tekmo, čez dva tedna pa bosta nastopila v začetnih peterkah na tekmi All-Stars.

New York bo pogrešal svojega šestega igralca Milesa McBrida, ki blesti v metu za tri točke, saj je pri tem 43-odstoten. V povprečju daje 13 točk, tokrat pa bo manjkal zaradi poškodbe gležnja.

Jokić proti Shaiju

Dogajanje v tem večeru se začenja z nedeljsko matinejo v Bostonu, po kateri bo sledilo še devet srečanj. Na delu bo tudi večina najboljših klubov v tej sezoni. V zadnjem srečanju večera se bosta v derbiju zahodne konference spopadla drugouvrščeni Denver in vodilna Oklahoma.

Nikola Jokić se bo z Nuggetsi nameril na branilce naslova OKC. Foto: Reuters

Pri Nuggetsih znova nastopa Nikola Jokić, tako da bo srečanje minilo v znamenju obračuna dveh zelo resnih kandidatov za osvojitev priznanja MVP igralca sezone, Jokića in Kanadčana Shaija Gilgeous-Alexanderja (OKC), ki je drugi strelec tekmovanja, na lestvici najboljših strelcev pa zaostaja le za Dončićem. Tretjeuvrščeni klub na zahodu San Antonio bo gostil Orlando, vodilni klub na vzhodu Detroit pa bo pričakal Brooklyn.

Liga NBA, 1. februar:

Lestvici