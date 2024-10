V živo: Novomeščani na vročem gostovanju v Beogradu

Novomeška Krka se na uvodni tekmi 6. kroga lige ABA mudi na vročem gostovanju v Beogradu, kjer se meri z vodilnim Partizanom. Tekma se je začela ob 19. uri. Cedevita Olimpija, ki je v sredo v Soluni premagala Aris in prišla do četrte zmage v evropski ligi, bo tretjo v jadranski lovila v nedeljo proti Budućnosti.

Novomeščani so v novo sezono jadranske lige vstopili s tremi zaporednimi porazi, nato pa le našli tudi zmagoviti ritem in v zadnjih dveh krogih na kolena spravili Cibono (81:74) in Studentski Centar (97:91). Zdaj četo Dejana Jakare čaka najtežji izziv do zdaj, gostujejo namreč pri velikanu Partizanu, ki v tej sezoni še ne pozna poraza in je z desetimi točkami vodilni v ligi.

Olimpija pričakuje Budućnos, Prepelić se je poškodoval na treningu

Bine Prepelič je na petkovem treningu prejel močan udarec v glavo in noč preživel v bolnišnici. Foto: KK Cedevita Olimpija/Tine Ružič Tudi Cedevita Olimpija je pred zahtevno nalogo, v nedeljo bo v Stožicah gostila podgoriško Budućnost, ekipo, ki je prvi poraz doživela v ponedeljek v petem krogu, ko je na domačem parketu tesno izgubila s Crveno zvezdo (73:75). Ljubljančani so pri dveh zmagah in treh porazih.

Glavni trener zmajev Zvezdan Mitrović je že aktivno spremljal petkov trening ljubljanske zasedbe, o tem, ali bo v nedeljo tudi vodil ekipo ob parketi, pa se bodo v klubu odločili v nedeljo. Na petkovem treningu pa je močan udarec v glavo prejel Bine Prepelič, ki je moral celo v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli rano ter ga čez noč zadržali na opazovanju. Medtem je Brynton Lemar vstopil v zadnjo fazo rehabilitacije po poškodbi stopala, zadnje štiri dneve pa trenira individualno in postopoma dviguje intenziteto treningov.

"Košarkarji Budućnosti bodo v nedeljo zagotovo zelo motivirani, da se vrnejo na zmagovalne tirnice. Na naše tekmece se moramo zelo dobro pripraviti. Zadnja dva poraza so doživeli proti zahtevnim tekmecem, vseeno pa so v dobrem tekmovalnem ritmu, zato je pred nami izjemno težka tekma. Ravno zato vabim vse navijače, da se nam pridružijo v čim večjem številu, in da nas pridejo podpret, saj jih bomo potrebovali. Vsak glas s tribun bo potreben za dvig energije in da nam podpora pomaga na poti do uspeha," je pred nedeljskim derbijem za klubsko spletno stran povedal Aleksej Nikolić.

Liga ABA, 6. krog:

Sobota, 26. oktober:

Nedelja, 27. oktober:

Ponedeljek, 28. oktober:

Lestvica:

Preberite še: