Maratonski derbi v Podgorici prekinjen, polovičen izplen slovenskih ekip

Košarkarji Krke so v petem krogu lige ABA drugič zmagali, Studentski Centar so premagali s 97:91. Člani Cedevite Olimpije so tekmo petega kroga lige ABA odigrali že v petek v Laktaših in pri Igokei izgubili z 78:91. Na derbiju kroga sta se v ponedeljek v Podgorici pomerila Budućnost in Crvena zvezda, po daljši prekinitvi zaradi navijačev in dramatični končnici je s 75:73 slavila Zvezda.

V Podgorici sta se v Morači v derbiju kroga pomerila Budućnost, ki jo vodi Andrej Žakelj, in Crvena zvezda. Obračun je bil izjemno izenačen, vrelišče pa je dogajanje doseglo dobrih šest minut pred koncem srečanja pri vodstvu Zvezde z 68:65. Navijači domačega kluba so namreč začeli na igrišče metati različne predmete, ob tem so uporabili tudi pirotehnična sredstva, zato je sodniška trojica na čelu s Sašo Puklom srečanje za nekaj časa prekinila in izpraznila del dvorane. Že pred tem si je na spolzkem igrišču koleno huje poškodoval član srbske ekipe Joel Bolomboy, ki so mu soigralci pomagali z igrišča.

Tudi po prekinitvi se je na igrišču bil hud boj za vsako žogo. 22 sekund pred koncem je za Zvezdo in vodstvo s 74:73 dva prosta meta unovčil Miloš Teodosić, na drugi strani je devet sekund pred koncem polaganje zgrešil prvi strelec črnogorske ekipe McKinley Wright (20 točk), Uroš Plavšić je pobral žogo pod košem, po nešportni osebni napaki Yogija Ferrella na drugi strani pa je bilo srečanje odločeno. Zvezda je na koncu slavila s 75:73. Za beograjsko ekipo je Nemanja Nedović dosegel 24 točk (6/8 za 3). Za Budućnost je igral tudi Alen Omić, ki je v dobrih 17 minutah na parketu dosegel devet točk, pobral je šest odbitih žog.

Srečanje je na koncu trajalo več kot dve uri in pol.

Krka do druge zaporedne zmage

Košarkarji Krke so vpisali drugo zaporedno zmago v ligi ABA. Potem ko so v prejšnjem krogu slavili v Zagrebu proti Ciboni, so v petem krogu doma premagali Studentski centar iz Podgorice s 97:91.

Novomeščani so zasluženo dosegli novo pomembno zmago. Čeprav so zaostajali večino prvega polčasa, so v tretjem delu ujeli tekmeca in ga nato ob kolektivni in kombinatorni igri vseskozi držali na varni razdalji. Zmago je v zadnji minuti potrdil Tibor Mirtić z dvema prostima metoma.

Dejan Jakara je svoje varovance popeljal do druge zmage v regionalni ligi. Foto: Aleš Fevžer

Pri Krki je imelo šest igralcev dvomestno število točk. Najbolj je bil razpoložen Marc Garcia, ki je odigral najboljšo tekmo v novomeškem dresu. V slabih 23 minutah na parketu je dosegel 19 točk (trojke 3:5). Po 13 točk sta dodala Mirtić (met 5:5, štirje skoki, tri podaje) in Miha Cerkvenik.

"Čestital bi ekipi za zmago, sploh za fenomenalni drugi polčas, kjer smo dosegli 56 točk, v zadnji četrtini 30. Kar smo delali proti Spartaku narobe, se nam je proti Ciboni in zdaj povrnilo. Očitno smo na dobri poti. Vsako tekmo igramo bolje. Seveda bodo tudi padci, ne samo vzponi. Ostati moramo na tleh. Imeli smo dober strelski dan, obramba je bila nekoliko slabša. 91 dobljenih točk je preveč, ampak zmagi se ne gleda v zobe in upam, da bomo tako nadaljevali," je po zmagi povedal trener Dejan Jakara.

Krka bo v šestem krogu 26. oktobra gostovala pri vodilnem Partizanu, naslednja tekma doma pa jo čaka 2. novembra z Zadrom.

Cedevita Olimpija izgubila v Laktaših

Košarkarji Cedevite Olimpije so v petek igrali v Laktaših in proti Igoeki izgubili z 78:91. To je bil za Ljubljančane tretji poraz v regionalnem tekmovanju. Domači so v prvi četrtini povedli s 7:0, ko je prvi koš vendarle dosegla tudi Olimpija. Ljubljančani so le počasi ogreli "motorje", Igokea je spet pobegnila na 10:2, nato pa je malce bolje v napadu steklo tudi gostom, ki so se proti koncu prve četrtine že približali na –2 (23:21), a je bilo po prvih desetih minutah tekme vseeno +7 za domače (28:21).

Cedevita Olimpija je izgubila v Laktaših. Foto: Igokea/Nikola Vuruna

Domači so drugo četrtino odprli s trojko in spet pobegnili, Olimpija pa se jim je nato približala na –3 (32:29), ko je domači trener Nenad Stefanović vzel minuto odmora. Ta je zalegla, košarkarji Igokee so se spet razleteli po igrišču in 4:40 pred koncem polčasa povedli že s 46:34, ko je minuto odmora vzel še Đorđe Adžić. S to varovancev ni prebudil, Igokea je kmalu imela najvišjo prednost na tekmi (50:34), do konca druge četrtine pa so se ji Ljubljančani z desetimi zaporednimi točkami spet približali na znosnih –6 (50:44).

V začetku drugega polčasa so se Ljubljančani gostiteljem približali na –4 (53:49), nato pa se jim je ustavilo in tri minute in 33 sekund pred koncem tretje četrtine je Igokea imela najvišjo prednost na tekmi, +20 (72:52). Dobro minuto kasneje je bilo že +22 za domače, do konca četrtine pa so zmaji po prodoru Gregorja Glasa, nad katerim je bil storjen tudi prekršek, znižali na 74:56.

V prvih treh minutah zadnje četrtine so se Ljubljančani gostiteljem spet približali na –10 (76:66), bližje pa ni šlo, Igokea je dovolj zbrano nadzorovala dogajanje in prednost ohranila do konca tekme. Končni izid je bil 91:78.

Devin Robinson je bil z 19 točkami prvi strelec Olimpije, 13 jih je dosegel Gregor Glas, 12 Rok Radović in deset Aleksej Nikolič. Pri Igokei jih je 22 dosegel Boriša Simanić, 20 Bryce Jones in 12 Dragan Milosavljević.

"V tekmo smo vstopili s preveč napakami. Poskušali smo igrati dogovorjene obrambe, a nismo bili dovolj agresivni, zato stvari niso delovale. Uspelo se nam je prilagoditi in se vrniti v igro. Drugi polčas smo začeli dobro, a spet je sledil prehiter padec. Nasprotniku smo pustili, da je dosegal lahke koše in si s tem ponovno povečal vodstvo, ki je bilo previsoko, da bi se mi lahko vrnili v igro," je za klubsko spletno stran dogajanje na parketu v Laktaših povzel Gregor Glas.

Cedevita Olimpija je še naprej brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki pa se je v četrtek vrnil v Ljubljano, a z ekipo v Laktaše preventivno ni odpotoval. Zelo dobro po poškodbi stopala okreva tudi Brynton Lemar, ki je pred dnevi vstopil v tretji teden rehabilitacije po poškodbi.

Cedevita Olimpija bo prihodnji teden v sredo v evropskem pokalu gostovala pri solunskem Arisu, v nedeljo pa bo v Stožicah gostila Budućnost.

Liga ABA, 5. krog

Petek, 18. oktober:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica:

Preberite še: