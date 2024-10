Cedevita Olimpija po preobratu do četrte zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so dosegli četrto zmago v evropskem pokalu, tako da po petih tekmah ostajajo med vodilnimi ekipami v skupini B. V Solunu so premagali Aris z 82:75 (23:24, 37:48, 54:61).

To je druga zaporedna zmaga Cedevite Olimpije v evropskem pokalu in druga na gostovanjih. Podobno kot v uvodnem nastopu v Romuniji so Ljubljančani zbrano in natančno odigrali ključne minute ter prišli do pomembne zmage v boju za eno od prvih šestih mest v desetčlanski skupini, ki po 18 odigranih tekmah vodijo v končnico.

Slovenski prvaki so sicer izgubili 17 žog, zadeli le dve trojki, zaostajali že 11 točk, vseeno pa v zadnji četrtini strnili svoje vrste in z delnim izidom 15:2 obrnili zaostanek 57:66 v vodstvo z 72:68. Grki so sicer poskusili vse, da bi se prebili v ospredje, a tokrat je imela Cedevita Olimpija v svojih vrstah dovolj razpoloženih in borbenih igralcev v obrambi.

Strelsko sta bila najbolj razpoložena Jaka Blažič z 19 točkami (pet skokov, štiri podaje) in Devin Robinson, ki je zbral 18 točk, ključni vlogi pa sta imela še DJ Stewart (15 točk, osem skokov) in Rok Radović (deset točk, pet skokov).

Cedevita Olimpija bo naslednjo tekmo igrala v ligi ABA v nedeljo doma proti Budućnosti, v evropskem pokalu pa bo prihodnjo sredo gostila Hapoel iz Jeruzalema.

