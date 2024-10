Novomeščani v derbiju kroga osvojili Tivoli, tudi Podčetrtek do četrte zmage

Na petkovi tekmi 5. kroga košarkarske lige OTP banke so košarkarji Podčetrtka z 80:69 slavili pri LTH Casting ter s četrto zmago sezone skočil tik pod vrh. Na tem je Krka, ki je v torek z 81:75 premagala Ilirijo, to pa je bila zanje četrta zmaga v sezoni.

Krka je dobila derbi 5. kroga lige OTP banka. V Tivoliju je bila boljša od Ilirije z 81:75. Novomeščani so zabeležili četrto zaporedno zmago v državnem prvenstvu, drugič zapored so dobili osrednji obračun kroga - v prejšnjem so premagali Kansai Hv torekelios, Ljubljančani pa so doživeli drugi zaporedni poraz na domačem parketu.

Prvi polčas je pripadel gostiteljem, ki so imel v drugi četrtini že deset točk naskoka, v nadaljevanju pa so prevladovali gostje. Ti so prvič na tekmi povedli v 25. minuti po delnem izidu 12:0, zmago pa so si zagotovili na začetku zadnjega dela, ko so s 14:2 prišli do prednosti 69:58.

Tayler Anthony Persons je k zmagi Krke dodal 20 točk. Foto: Aleš Fevžer

Pri Krki je z 20 točkami izstopal Tayler Anthony Persons (met 9:17, 7 podaj, 4 skoke), 16 točk je dodal Marc Garcia Antonell, v vrstah Ilirije pa sta bila najbolj učinkovita Luka Kureš z 22 točkami (met 7:11, 5 skokov) in Kur Malith Jockuch s statističnim indeksom 30 (16 točk, 9 skokov, 5 podaj).

Podčetrtek slavil na Gorenjskem

Zasedba iz Podčetrtka je na Gorenjskem dosegla četrto zmago v državnem prvenstvu in se na vrhu lestvice po številu točk izenačila z doslej vodilno ekipo iz Novega mesta. Škofjeloška ekipa ostaja pri eni zmagi v državnem prvenstvu, dosegla jo je proti Rogaški.

Gostujoči košarkarji so postopoma lomili odpor gorenjskih tekmecev. Na polčas so se odpravili s prednostjo petih točk (34:29), odločen korak k novi zmagi pa so naredili v tretji četrtini, ki so jo dobili s 26:15.

V začetku zadnje četrtine so imeli že 18 točk naskoka (65:47), lep kapital v točkah pa so zadržali vse do zadnjega zvoka sirene v dvorani Poden. Škofjeločani so se jim dobre dve minuti pred koncem približali na šest točk zaostanka (67:73), v sami končnici pa so gosti strnili svoje vrste in vpisali novi točki na svoj račun.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Joshua Thompson s 26 točkami. Njegov met za tri točke je znašal 7:10, Aleksandar Stoimenov pa je za zmago prispeval 14 točk. V domači zasedbi sta Blaž Mesiček in Emir Ahmedović dosegla po 15 točk.

