Krka visoko dobila derbi, Podčetrtek boljši od Zlatoroga

Na sporedu je bil četrti krog državnega košarkarskega prvenstva, v Novem mestu sta v sredo na derbiju igrali ekipi Krke in Kansai Helios Domžal. Domači so zmagali za kar 20 točk, s 86:66, kar je njihova tretja zmaga. Podčetrtek je v ponedeljek s 84:78 premagal Zlatorog, v nedeljo so se tretje zmage veselili tudi košarkarji Ilirije, ki so Kranjčanom zadali četrti poraz (78:69), in Šentjurja, ki so z 79:75 premagali Rogaško. V petek je bil odigran gorenjski dvoboj med GGD Šenčurjem in LTH Castings. Slednji so pripeljali ameriško okrepitev, a izgubili s 64:77.

Foto: Aleš Fevžer Domžalčani so v domače prvenstvo krenili s tremi zaporednimi zmagami in so v Novo mesto prišli neporaženi. Košarkarji Krke so po uvodnem porazu v DP proti Podčetrtku zabeležili dve zaporedni zmagi. Zdaj so na vrhu lestvice lige OTP izenačeni, saj je Krka ligaški derbi dobila s 86:66. Pri Krki je Marc Garcia Antonell dosegel 21 točk, Nikola Bačvić jih je dodal 19 in zbral šest podaj, Tayler Anthony Persons pa 18 točk. Pri Domžalčanih je dal 16 točk Jure Špan, Sreten Knežević pa 15 točk in sedem skokov.

Domžalčani so nekoliko bolje začeli v uvodni četrtini dvoboja. Najvišja prednost je znašala osem točk, domači so se vmes vrnili le na točko zaostanka, a je na prvi premor Kansai Helios odnesel šest točk zaloge. V drugi četrtini se je Krka hitro vrnila in tudi povedla. Sledilo je izenačeno nadaljevanje četrtine, ekipi sta bili večkrat točkovno poravnani, a so bili Domžalčani še vedno tisti, ki so imeli koš ali dva naskoka.

Tretja četrtina se je nadaljevala v enako izenačenem slogu, nato pa so sklepno Novomeščani začeli z odločilnim delnim izidom 11:0 in prednost povišali na +13 pri 67:54. Domači so prednost nato le še višali do konca, vmes povedli tudi za +20, kar je pomenilo precej varno končnico dvoboja.

Foto: Aleš Fevžer

Ameriška okrepitev v Škofji Loki

Moštvo LTH Castings je pred gorenjskim derbijem postalo močnejše za novega organizatorja igre. Trener Igor Kešelj je lahko že na tekmi s Šenčurjem računal na pomoč AJ Westona. Weston je pred prihodom v Škofjo Loko nastopal v ligi NCAA, in sicer v 3. diviziji, za moštvo Dean Bulldogs. V Massachusettsu je pustil velik pečat. Na tamkajšnjem kolidžu je bil v sezoni 2023/24 izbran za najkoristnejšega igralca, prav tako je bil uvrščen v drugo peterko konference GNAC.

"Sem več kot hvaležen, da sem se pridružil skupini fantov pri LTH Castingsu. Škofja Loka je čudovito mesto, kot iz filma. Tu si niti dneva ne bom vzel za samoumevnega. Pripravljen sem narediti vse, kar bo potrebno, da ekipi pomagam pri zbiranju zmag," je po nekaj treningih z ekipo spregovoril AJ Weston.

V Šenčurju je dal sedem točk v dobrih 18 minutah igre, a so Škofjeločani izgubili s 64:77. Varovanci Miljana Pavkovića so vodili skoraj vseh 40 minut, dvomov o zmagovalcu pa ni bilo več po treh delih igre, ko je razlika znašala 17 točk.

GGD Šenčur je bil dominanten predvsem pod košema. Skupaj je zbral 57 skokov, od tega 27 v napadu. Na drugi strani je LTH Castings v napadu ujel le štiri žoge.

Pri domačih sta izstopala Jan Novak in Domen Petrovič. Njuna dosežka sta bila rekorda sezone v ligi OTB banka. Novak je imel statistični indeks 33 (18 točk, 11 podaj, 6 skokov, 3 ukradene žoge, trojke 3:4), Petrovič pa je zbral 15 skokov (16 točk).

Na drugi strani sta bila najbolj učinkovita Blaž Mesiček (19 točk) in Jan Dornik (12 točk, 10 skokov).

Ilirija spet na zmagoviti poti, Šentjur ugnal Rogaško

Ilirija se je po spodrsljaju v prejšnjem krogu, ko je na domačem parketu doživela prvi poraz v ligi OTP banka, hitro vrnila na pot zmage. V Kranju je premagala ECE Triglav z 78:69. Ljubljančani pod taktirko Stipeta Modrića so imeli večino čase stvari pod nadzorom. Borbeni in motivirani domačini so se jim dobro zoperstavili v prvi četrtini ter v zadnji tretjini tekme, potem ko je Ilirija dosegla najvišjo prednost na dvoboju (56:37).

Ilirija se je vrnila na zmagovito pot. Foto: Grega Valančič

ECE Triglav se je pet minut pred koncem približal na sedem točk zaostanka (66:59), zmage pa ni uspel ogroziti, saj je bila naveza Ilirije Tim Tomažič (18 točk, 8 skokov, 4 podaje, 3 ukradene žoge), Enej Orel (12 točk, trojke 2:2) in Kur Jockuch (12 točk, 5 skokov) dovolj zbrana in natančna v napadu. Za Kranjčane je Črt Čabrilo dosegel 15 točk ter imel 7 podaj in 4 skoke, Jošt Frelin je prispeval 13 točk, Blaž Jelenc pa 12.

Šentjur je, po zmagi v pokalu, Rogaško v njihovi dvorani ugnal še v ligi. Tokrat je bilo 79:75, večino lokalnega derbija pa so bili v ospredju gostje. Ti so v sicer izenačeni tekmi slavili na krilih izkušenih Luke Lapornika in Jureta Pelka. Prvi je v zaključku tekme uspešno izvajal proste mete, drugi pa pred polčasom zadel tudi met s polovice igrišča. Prvi strelec Šentjurja je bil sicer Tarik Brunčević s 16 točkami, pri domačih pa sta izstopala Leon Šantelj z 21 točkami in Javon Greene s 16.

Liga OTP banka, 4. krog

Sreda, 16. oktober:

Petek, 18. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober: