Tobey boljši v obračunu z Dragićem

Konec tedna so lahko slovenski ljubitelji košarke spremljali tudi dogajanje na španskih igriščih. Derbi med Zoranom Dragićem in Mikom Tobeyjem je pripadel zadnjemu, prve zmage v prvoligaški druščini pa se je veselil Edo Murić.

Gran Canaria in Bilbao sta odigrala derbi španske lige ACB, ki je bil zanimiv tudi zaradi slovenskega pridiha. Nasproti sta si namreč stala Mike Tobey, ki ga s klopi vodi nekdanji reprezentančni kapetan Jaka Lakovič, in Zoran Dragić. Zmaga 80:67 je ostala v Las Palmasu. Mike Tobey je za Gran Canario v 28 minutah dosegel osem točk, sedem skokov in dve podaji. Zoran Dragić je na drugi strani na parketu prebil tri minute manj in v tem času zbral šest točk, pet skokov in podajo.

V četrtem poskusu je do prve zmage prišla Murićeva Lleida, ki je pred glasnimi navijači s tesnimi 83:81 ugnala Manreso. Edo Murić je bil eden od junakov zmage. Dosegel je devet točk in zabeležil dva skoka ter podajo, igral je dobrih 28 minut.

V dresu San Pablo Burgosa v španski drugi ligi je znova zablestel Miha Lapornik. Tudi on je na parketu preživel 28 minut in v tem času dosegel 23 točk. Za zmago 91:85 proti Obradoiru je prispeval tudi tri skoke.

Na dan tekme proti Spartaku iz Subotice je 32. rojstni dan praznoval Klemen Prepelič in si s tesno zmago 80:79 dal lepo darilo. V slabih 26 minutah igre je zabeležil pet točk, sedem skokov in štiri podaje.

Foto: www.alesfevzer.com

Lep prispevek k novima dvema zmagama Krke je dodal Robert Jurković. Novomeščani so v derbiju lige OTP banka s 86:66 ugnali Kansai Helios Domžale, v ligi Aba pa s 97:91 Studentski centar. Jurković je na obeh tekmah dosegel po devet točk, proti Domžalčanom pa je dodal še pet skokov in podajo.

Cedevita Olimpija je po zmagi v evropskem pokalu proti Lietkabelisu (76:72) v ligi Aba z 78:91 klonila proti Igokei. Nekaj več priložnosti za igro je dobil Gregor Glas. V 13 minutah je dosegel prav toliko točk in dodal podajo.

Pred začetkom rednega dela sezone v ligi NBA je bil za Denver na delu Vlatko Čančar. V minulem tednu je na parket stopil kar trikrat. Na zadnjem dvoboju proti Minnesoti je za zmago 132:126 v 19 minutah zabeležil devet točk, dva skoka in tri podaje.

