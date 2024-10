Eva Lisec in Jessica Shepard v dobri formi pred ključnima tekmama za EP

Od odsotnosti Teje Oblak, ki uspešno okreva po poškodbi kolena, je kapetanka slovenske reprezentance Eva Lisec odlično začela novo poglavje v Rusiji. Z Ekaterinburgom je v premier ligi zabeležila dve visoki zmagi. S 84:48 je ugnala moskovski Dinamo, s 84:50 pa Novosibirsk. Lisec je na prvi tekmi v 24 minutah dosegla 12 točk, sedem skokov in podajo, na drugi pa je v 19 minutah zbrala štiri točke, šest skokov in dve podaji.

Nova slovenske naturalizirana igralka iz ZDA Jessici Shepard je v Grčiji dosegla drugega dvojnega dvojčka. Za zmago 105:62 proti Paoku je prispevala 31 točk, 16 skokov in sedem podaj, vse to pa ji je uspelo v slabih 30 minutah igre.

Razpoložena je bila na Islandiji znova Hana Ivanuša, ki se je s Hamarjem veselila zmage. S soigralkami so s 95:91 ugnale Thor Akureyri. Ivanuša je v 36 minutah dala 20 točk in imela osem skokov ter dve podaji.

Zmag v evropskem pokalu sta se veselili Ajša Sivka in Zala Friškovec. Tarbes je s 87:60 ugnal Estudiantes. Ajša Sivka je na parketu prebila skoraj 28 minut in dosegla 16 točk ter imela po štiri skoke in podaje. Zala Friškovec je s Sopronom ugnala Bodrum s 86:80. Na parketu je ni bilo zgolj 21 sekund, devetim točkam in petim skokom pa je dodala osem podaj.

Uspešen teden je v dresu Cinkarne Celje za Blažo Čeh in Leo Bartelme. Ob dveh visokih zmagah (88:54 v ligi Waba proti Orlovi in 95:65 v prvenstvu proti Mariboru) je Blaža Čeh dosegla sedem točk, štiri skoke in podaje ter 11 točk, pet skokov in osem podaj. Še bolj razpoložena je bile Lea Batelme, ki je v statistko zabeležila 13 točk, pet skokov in osem podaj ter 10 točk, dva skoka in izjemnih devet podaj.

Pomemben faktor ob zmagi CAB Estepone nad Adarevo (63:54) v drugi španski ligi je bila Sara Vujačić. Igrala je 22 minut ter dosegla 13 točk in dva skoka.

Slovensko reprezentanco pod vodstvom selektorja Georgiosa Dikaiulakosa v začetku novembra čakata dve zelo pomembni tekmi v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025; 7. novembra na Finskem in 10. novembra na Kodeljevem z Madžarsko.

