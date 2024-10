Tako kot reprezentanti so rokave že pošteno zavihale tudi članice slovenske košarkarske reprezentance. V minulem tednu se je izkazala Jessica Shepard, ki je s tridesetimi točkami in desetimi skoki dosegla dvojnega dvojčka.

Američanka Jessica Shepard, ki bo pomembna okrepitev slovenske izbrane vrste že v novembrskem kvalifikacijskem oknu za EP, je z Athinaikosom sicer izgubila proti Olympiacosu z 71:84. V 39 minutah igre je zabeležila 30 točk, deset skokov in pet podaj, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Stalno dobre predstave na Madžarskem kaže Zala Friškovec. Sopron je v minulem tednu dvakrat visoko zmagal (103:43 in 100:71). Košarkarica Friškovec je dosegla 16 in 11 točk, ob tem pa tudi uspešno skakala in podajala. Do nove zmage je v Belgiji prišla Lea Debeljak. Mechelen je s 102:59 ugnal Gentson, slovenska branilka pa je v 23 minutah igre prispevala 22 točk, zbrala pet skokov in tri podaje.

Stalno dobre predstave na Madžarskem kaže Zala Friškovec. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Uspešen strelski večer je imela na Islandiji Hana Ivanuša. A tudi njenih 19 točk ni bilo dovolj za zmago Hamarja proti Haukarju (84:93). Se pa je zmage s Tarbesom v francoski ligi razveselila Ajša Sivka. S soigralkami so s 73:55 ugnale Flammes Carolo. Sivka je igrala dobrih 21 minut ter osmim točkam dodala štiri skoke in dve podaji.

Po osvojenem superpokalu z Valencio je Mojca Jelenc odigrala prvo tekmo za Paterno v drugi španski ligi, kjer nastopa kot posojena igralka. V 26 minutah je dosegla devet točk in prav toliko skokov, a je bila kljub temu poražena proti Adarevi (46:70).

Mojca Jelenc je odigrala prvo tekmo za Paterno. Foto: Aleš Fevžer

Zelo dobri predstavi sta prikazali tudi mladi slovenski organizatorki igre Lea Bartelme in Hana Sambolić. Bartelme je za Cinkarno Celje navdušila tako v domačem prvenstvu kot v ligi Waba. Na tekmi 1. SKL proti Iliriji je v 24 minutah dosegla pet točk, osem skokov in devet podaj, medtem ko je v regionalnem tekmovanju proti Montani 2003 prispevala 15 točk, osem skokov in tri podaje v 29 minutah igre. Sambolić je bila z Ilirijo poražena proti Cinkarni Celje (56:82) in Ježici (56:63). Proti Celjankam je zbrala deset točk, tri skoke in pet podaj, proti Ježičankam pa 20 točk, tri skoke in tri podaje.