Cedevita Olimpija se je poigrala z Borcem, boleč poraz Krke pri najslabšemu

Cedevita Olimpija je podaljšala niz zmag v ligi Aba na štiri tekme in se s 64-odstotno učinkovitostjo povzpela na peto mesto. S 16 zmagami je izenačena z Igokeo, ki je danes po podaljšku izgubila pri Studentskem centru in ima boljše medsebojno razmerje, pred skupino štirih ekip - Zadar, Mega, FMP, Spartak - pa ima štiri zmage prednosti. Do konca rednega dela je še pet krogov.

Aleksej Nikolić je bil z 20 točkami najboljši strelec zmajev. Zadel je kar pet trojk. Foto: Filip Barbalić

Ljubljančani so zanesljivo prišli do dveh točk. Dobili so vse četrtine, še posebej prepričljivi pa so bili v tretji, ki so jo dobili z 20:8 in po kateri so imeli že 24 točk prednosti (70:46). V drugem polčasu so tekmeca nadigrali z 42:18.

Zmaga s 36 točkami razlike je za Cedevito Olimpijo druga najvišja v ligi Aba v tej sezoni. Huje jo je skupil konec januarja le zadnjeuvrščeni Mornar (+42), FMP pa so premagali s 33 točkami prednosti.

Cedevita Olimpija bo v 26. krogu 6. aprila gostovala pri Spartaku v Subotici, v Stožice pa se bo vrnila čez 14 dni proti Ciboni. Foto: Filip Barbalić

Prvi strelec tekme je bil Aleksej Nikolić z 20 točkami in metom za tri točke 5:7, 15 točk je dosegel Gregor Glas (trojke 3:6), 14 pa jih je dodal Brynton Lemar.

Črni niz Krke se nadaljuje

Krka je doživela deveti zaporedni poraz v ligi Aba, štirinajstega v zadnjih petnajstih nastopih, tako da jo v zadnjih petih krogih rednega dela čaka še napet boj za obstanek. Izgubila je na gostovanju pri zadnjeuvrščenemu Mornarju, ki je imel do zdaj le eno zmago. V začetku novembra je premagal Cibono. Črnogorci iz Bara zdaj za Krko in Cibono zaostajajo dve zmagi. Zadnje moštvo bo izpadlo iz tekmovanja, predzadnje pa bo igralo kvalifikacije z drugo ekipo lige Aba 2.

Krka je izgubila na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Mornarju. Novomeščani ostajajo pri štirih zmagah, Mornar je dočakal drugo. Foto: Mornar-Barsko zlato/MEDIA Pro

Novomeščani bodo konca še trikrat igrali doma, v naslednjem krogu s Splitom ter nato z Budućnostjo in Cedevito Olimpijo, ter dvakrat v gosteh pri Igokeji in Crveni zvezdi. Krka je nastopila brez dveh pomembnih igralcev, Tiborja Mirtiča in Jana Špana, predvsem pa brez prave energije in želje.

Večino tekme je bila v zaostanku, ko se je po treh četrtinah približala na štiri točke zaostanka, pa je v zadnjem delu potrebovala skoraj pet minut za prvi koš. Medtem so domači povedli 66:54 in prednost suvereno zadržali.

Edino pozitivno na koncu je bilo, da je Krka izgubila z nižjo razliko, kot je zmagala na prvi tekmi v Novem mestu (+13).

