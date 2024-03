Cedevita Olimpija navdušila in podrla rekord lige Aba, Krki se znova ni izšlo

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 24. krogu lige ABA upravičili vlogo favorita proti Mornarju iz Bara. Zmaji so zmagali s 105:89, si odločilno prednost zagotovili v drugem polčasu, na srečanju pa podelili kar 37 asistenc in postavili nov rekord tekmovanja. Pred tem sta največ asistenc na eni tekmi zbrali Crvena zvezda in Mega (obe 34). Ljubljančani so z zmago nad Črnogorci pomagali Krki v boju za obstanek v ligi, a Novomeščani tega niso znali izkoristiti. Na gostovanju pri Igokei so ostali praznih rok (84:90) ter ostali na zadnjem mestu.