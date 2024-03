Cedevita Olimpija na pomembni preizkušnji

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v soboto ob 17. uri v Dvorani Krešimirja Ćosića pomerili z Zadrom. Slovenskim prvakom bodo tako nasproti stali neposredni tekmeci v boju za boljše izhodišče pred končnico, ob tem pa ima Zadar pred sobotno tekmo zmago manj od Cedevite Olimpije. Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Stožicah so Zadarčani slavili zmago z rezultatom 79:73. V Zadar je ekipa odpotovala brez Shawna Jonesa, ki je v Ljubljani ostal zaradi bolečin v hrbtu, ter Luke Ščuke, ki še vedno okreva po poškodbi roke, so sporočili iz kluba.

Ljubljanski košarkarji bodo skušali v Zadru prekiniti niz dveh zaporednih porazov po tekmovalnem premoru, ki so ga prinesle reprezentančne akcije. Zadar je na drugi strani po tekmovalnem premoru v regionalni ligi odigral dve tekmi, obe na domačem parketu, in zabeležil dve zmagi. V svojih vrstah ima Zadar najbolj učinkovitega igralca regionalne lige v tej sezoni. Luka Božić namreč v povprečju dosega 21 točk, 8,2 skoka in 5,9 asistence na tekmo, proti Cedeviti Olimpiji pa je na prvi tekmi v sezoni nasul kar 32 točk. "Zadar je izredno izkušena ekipa, odlično vodena, in že vrsto let igra skupaj pod vodstvom istega trenerja. Pokazali so se kot trd tekmec, nenazadnje tudi v Stožicah, zato se zavedamo, da je pred nami zahtevna tekma. V Zadar gremo z ambicijo, da se na igrišču predstavimo v čim boljši luči," je pred srečanjem dejal strateg ljubljanske ekipe, Zoran Martić.

