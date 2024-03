Potrjeno: v jadranski ligi bo igral klub iz Dubaja

Bolj ali manj je bilo že pred tednom dni, 12. marca, jasno, da bo v prihodnji sezoni v ligi Aba začel nastopati košarkarski klub iz Dubaja. Vodstvo jadranske lige je končno odločitev prestavilo na ta torek, ko je tudi uradno potrdilo vstop Dubaja v tekmovanje. Kot je poročal portal Sportklub, je bilo devet klubov za pridružitev, Budućnost ni sodelovala na sestanku, Partizan pa je bil proti.

Klub iz Emiratov je bil pripravljen plačati milijon in pol dolarjev (približno 1,4 milijona evrov) za eno sezono ali štiri in pol (4,1 milijona evrov) za triletno bivanje v ligi Aba, a je skupščina zahtevala izboljšanje finančne ponudbe, kar je bil eden od razlogov za preložitev. Na koncu so se dogovorili za 2,5 milijona dolarjev (2,3 milijona evrov) na sezono.

V ligi Aba so v zadnjih 22 sezonah igrali večinoma klubi iz držav, ki so nekoč sestavljale nekdanjo Jugoslavijo, v nekaj sezonah pa so sodelovali tudi klubi iz več drugih evropskih držav. Najuspešnejši je bil izraelski Maccabi iz Tel Aviva, ki je prvič nastopil v sezoni 2002/03, ko ga je v finalu zaključnega turnirja v Ljubljani premagal Zadar. Devet let pozneje se je Maccabi znova uvrstil v ligo Aba in osvojil naslov prvaka, saj je v finalu zaključnega turnirja v Tel Avivu premagal zagrebško Cedevito.

Češki Nymburk je igral v sezoni 2010/11 in zasedel osmo mesto, madžarski Szolnoki Olaj je v jadranski ligi igral tri sezone zaporedoma (2012 do 2015), v sezoni 2014/15 je v ligi Aba igral tudi bolgarski Levski iz Sofije, ki je končal na repu lestvice.