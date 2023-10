Polom Cedevite Olimpije v Beogradu, Partizan nadigral Krko

Liga ABA, 2. krog

Obe slovenski ekipi sta bili v prvem krogu uspešni, v drugem pa se zgodba ni ponovila, saj sta visoko izgubili, obe proti lanskima finalistoma tekmovanja.

Po izenačenem začetku Crvene zvezde in Olimpije v Štark areni so domači ob koncu uvodne četrtine s trojkami ušli in povedli za 8 (19:11), v začetku drugega dela pa vodstvo zvišali na dvomestno število. Najbolj razpoložena v prvih 12 minutah sta bila Nemanja Nedović (9 točk) in slovenski reprezentant Mike Tobey (8 točk, 4 skoke). Beograjčani so se s trojkami še oddaljili od Ljubljančanov in jih v prvem polčasu pustili do zgolj 25 točk, sami pa so jih dosegli 50. Cedevita Olimpija je v prvem delu dosegla zgolj sedem košev iz igre, imela je 28-odstotni met iz igre, dosegla je zgolj eno trojko iz desetih metov in zbrala zgolj tri podaje.

Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic Tudi nadaljevanje za goste ni bilo dobro, v prvih osmih minutah in pol tretje četrtine je dosegla zgolj štiri točke (v celotni četrtini zgolj osem), prednost srbskega moštva, ki se je poigravalo s tekmecem, pa je narasla na kar 46 točk (77:31). Gostje so se izognili porazu s stotico, Crvena zvezda, ki je dosegla 14 trojk (Olimpija tri) je zmagala s 94:51.

Nedović je ob zmagi dosegel 17 točk, Shabazz Naiper 15, Tobey 13, pri Cedeviti Olimpiji je bil še najbolj razpoložen Amadou Sow z 19 točkami in osmimi skoki.

Ljubljančani bodo ta v sredo v sklopu evropskega pokala gostili Juventut, v soboto pa v ligi ABA Split.

Partizan zavzel Novo mesto

Novomeščani, ki so pogrešali Isaiaha Cousinsa in Leona Stergarja, ki naj bi se kmalu vrnil v tekmovalni ritem, se v razprodani dvorani Leona Štuklja niso mogli počutiti kot doma. Gostje so imeli številčno in bučnejšo spodbudo s tribun. Kljub temu so se v uvodu prve četrtine dobro upirali tekmecem, ki so največ vodili za pet, kolikor je bila tudi njihova prednost po prvi četrtini, v kateri so domači zmogli zgolj 11 točk.

Krka je visoko izgubila s Partizanom. Foto: Krka/Robi Verbajs

Nato pa slabše nadaljevanje Dolenjcev, Partizan je hitro ušel na +10 in Gašperja Okorna prisilil v time-out, ki pa ni bil učinkovit, Beograjčani so z delnim izidom 10:0 vodili že za 15 (26:11). Krka ni zmogla slediti tempu gostov, v prvem polčasu je dosegla zgolj 22 točk in se na odmor odpravila z zaostankom 23 točk (22:45).

Tudi nadaljevanje je bilo podobno, gostje so povsem prevladovali, prednost se je višala in višala, na koncu je Partizan slavil s 40 točkami (96:56). Beograjčani so imeli v Novem mestu bučno podporo. Foto: Krka/Robi Verbajs

Pri Krki sta največ točk, 16, dosegla Miha Cerkvenik in Jairus Hamilton, 8 jih je dodal Jan Špan. Pri gostih je Aleksa Avramović končal s 15 točkami, Balsa Koprivica z 12.

Krka bo prihodnjo soboto gostovala pri Budućnosti, naslednjo domačo tekmo pa bo igrala 21. oktobra proti Zadru.

