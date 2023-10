Posebno priznanje za mladega Slovenca

Slovenski košarkar Jurij Macura je izjemno vstopil v novo sezono. V prvem krogu lige ABA je v dresu Krke ob zmagi nad FMP (99:97) dosegel 23 točk, osem skokov, eno blokado in statistični indeks 31, s čimer je postal tudi MVP kroga v prvem dejanju nove jadranske sezone. "Prvi in glavni cilj je to, da ostanem zdrav," poudarja 23-letni košarkar, ki je imel v preteklosti veliko težav s poškodbami.

Za Jurijem Macuro je težko obdobje. Zaradi težav s poškodbo kolena je bil 211 centimetrov visoki košarkar primoran odpovedati sodelovanje v slovenski izbrani vrsti še pred začetkom priprav, zaradi razpoke hrustanca pa je izpustil tudi zaključek lanske klubske sezone. "Seveda mi je bilo žal, da me v reprezentanci ni bilo zraven. Vedno, ko te ni, potem razmišljaš, kaj bi se zgodilo, če bi se … Kljub temu, da bi lahko dosegli še več, sem vesel, da so se fantje uvrstili vsaj med najboljših osem, da se bodo oziroma mogoče celo bomo borili za olimpijske igre. Glede na to, kako je bila reprezentanca oslabljena, je bil ta rezultat za takšno ekipo dober izid," je dogajanje v poletju pokomentiral Macura, ki je do zdaj za slovensko izbrano vrsto zbral 13 uradnih nastopov.

Reprezentančno poletje je bil zaradi poškodbe primoran izpustiti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Po prisilnem počitku se je veliko ukvarjal s telesno pripravljenostjo, da so težave s kolenom v preteklosti, pa je dokazal tudi na ponedeljkovi preizkušnji lige ABA, ko je bil ob zmagi Krke najkoristnejši košarkar na igrišču. Še več, s 23 točkami (9/10 met za 2), osmimi skoki, blokado in statističnim indeksom 31 v manj kot 23 minutah, ki jih je preživel na parketu, si je prislužil tudi naziv najkoristnejšega košarkarja kroga v ligi ABA. Dobra predstava visokega slovenskega košarkarja je zagotovo požela tudi odobravanje strokovnega štaba slovenske izbrane vrste na čelu z Aleksandrom Sekulićem, ki močno upa, da bo Macura v svojih predstavah v tej sezoni storil še korak naprej in zapolnil primanjkljaj v slovenski izbrani vrsti pod obema obročema.

"Za nami so dobre priprave, novi fantje so se dobro vključili v ekipo. To je bila težko priborjena zmaga. Od začetka smo igrali korektno, a nato na koncu skoraj pljunili v skledo. Morali bi izvajati bolje proste mete, z mano na čelu. Vseeno je pomembno, da smo se držali svojih načel in tekmo pripeljali do zmage. Ni bilo najlepše, a pomembna je zmaga. Dve točki nam veliko pomenita za nadaljevanje in domov se vračamo z dvignjenimi glavami," je po zmagi nad FMP dejal Macura, ki je vesel vrnitve na parket, čeprav je njegova minutaža še nekoliko omejena.

Predstava Macure v prvem krogu lige ABA:

Ni še na sto odstotkih

"Poleti sem imel res kar nekaj težav s kolenom. Zdaj moram potrkati, se počutim res dobro, a še vedno nisem v ritmu, ki bi si ga želel. Po šestih, sedmih mesecih brez prave košarke ni preprosto, a počasi se bodo stvari zagotovo postavile na mesto," je optimističen 23-letni košarkar, ki je prepričan, da lahko Krka letos pokaže še veliko več kot le boj za obstanek v ligi ABA.

"Vemo, da smo lahko konkurenčni, ekipa je solidna, jedro je ostalo isto. Prepričan sem, da lahko zmagamo tudi na kakšnih težjih tekmah, vse pa je potem odvisno od nas in od tega, kako se bomo borili in se privadili na višjo raven, ki jo prinaša liga ABA. Izkušnje bomo morali nadomestiti z borbenostjo, verjamem, da bomo znali stopiti skupaj v pravih trenutkih. S fanti se veliko družimo tudi zunaj parketa, ustvarja se prava kemija, ki se prenaša potem tudi na igrišče."

"Vemo, da smo lahko konkurenčni, ekipa je solidna, jedro je ostalo isto," pravi Macura. Foto: www.alesfevzer.com

Poseben bratski obračun

Macura bo še drugo sezono zapored pri Krki sodeloval z Gašperjem Okornom, ki je že pred sezono jasno poudaril, da bo igra slonela na slovenskem jedru ekipe. "Gašper je kot trener res super, vedno sva imela dober in pošten odnos in komunikacijo, sploh lani, ko sem imel težave s poškodbo, je vedno prisluhnil temu, kar sem potreboval. Letos pa se to samo še nadaljuje. Vsa ekipa je z njim res zadovoljna in mislim, da je to zadovoljstvo za zdaj lahko obojestransko, upam pa, da bo šlo naprej v tem ritmu skozi vso sezono," pravi Macura, ki ima za nadaljevanje sezone le en cilj. "Prvi in glavni cilj je to, da ostanem zdrav. Res si želim dobre sezone, do zdaj nisem imel sreče. Želimo si doseči zastavljeno in verjamem, da smo tega sposobni."

Sergej Macura je bil v tem poletju eden izmed glavnih akterjev slovenske reprezentance do 19 let. Foto: FIBA

Bo pa sezona zanj še toliko bolj posebna, saj ga v državnem prvenstvu čaka znana konkurenca, v tej sezoni za Ilirijo nastopa njegov brat Sergej Macura, 19-letni nekdanji član druge ekipe Baskonie, ki se je pred to sezono vrnil v Slovenijo.

"Zagotovo je nekaj zbadanja (smeh, op. p.), a hkrati drug drugemu poskušava čim bolj pomagati in se spodbujati. Za Sergeja je to nekakšna prva sezona v resni profesionalni sezoni in ligi. Poskušal mu bom čim bolj pomagati, a to seveda, dokler ne pridemo na igrišče. Na igrišču pa bo potem ta konkurenca še toliko hujša, ker sva brata (smeh, op. p.)," je v smehu še dodal starejši od bratov Macura, ki jim je bila košarka položena v zibelko, saj je bila košarkarica tudi starejša sestra Živa, medtem ko je oče sicer travmatolog na ljubljanskem UKC, Marko Macura, zdravnik članske izbrane vrste, pred tem pa je bil tudi sam aktivni košarkar.

