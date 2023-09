Krka in Helios za uvod v ligo visoko zmagala

S tekmo med Krko in Šentjurjem se je to sredo začela nova sezone državnega prvenstva v košarki. Novomeščani so se poigrali s tekmecem in ga premagali s kar 56 točkami razlike. V petek zvečer je igral Kansai Helios Domžale in s 100:81 premagal Hopse s Polzele.