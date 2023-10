Katastrofalen evropski uvod Cedevite Olimpije

Cedevita Olimpija je s porazom odprla novo evropsko sezono. Hapoel je bil ob začetku nove sezone veliko boljši tekmec, ob tem pa je ob uvodu v novo sezono zadržal dobro formo na domačih tleh, saj je lani v evropskem pokalu, kjer se je ustavil v četrtfinalu, doma izgubil le enkrat.

Hapoel Tel Aviv : Cedevita Olimpija 100:73 Dvorana Shlomo, gledalcev 3500, sodniki: Cortes (Španija), Thepenier (Francija), Giovannetti (Italija).

Hapoel Tel Aviv: Munford 21 (3:4), Beni 5 (2:3), Timor 5, Angola 11 (2:2), Hoard 18 (6:8), Zalmanson 7, Ginat 18 (2:5), Brown 15 (3:4).

Cedevita Olimpija: Stewart 11 (2:2), Armand 9, Sow 4 (2:2), Cobbs 15 (6:7), Glas 9 (3:3), Blažič 13 (1:2), Matković 11 (1:1), Ščuka 1 (1:2).

Prosti meti: Hapoel Tel Aviv 18:26, Cedevita Olimpija 16:19.

Met za tri točke: Hapoel Tel Aviv 8:22 (Munford 4, Beni, Timor, Angola, Zalmanson), Cedevita Olimpija 5:18 (Blažič 2, Armand, Cobbs, Stewart).

Osebne napake: Hapoel Tel Aviv 23, Cedevita Olimpija 21.

Pet osebnih: /.

Zasedba italijanskega trenerja Simoneja Pianigianija je bila brez pravih možnosti za uspeh. Zmaji so srečanje odprli s peterko D. J. Stewart, Amadou Sow, Justin Cobbs, Jaka Blažič in Karlo Matković. Po precej raztresenem začetku na obeh straneh so gostitelji ob glasni podpori s tribun s hitro igro hitro zagospodarili na parketu in po košu J'Covana Browna po dobrih šestih minutah igre prvič na srečanju povedli z dvomestno razliko (21:11), ob koncu prvih desetih minut pa so vodili z 28:21.

Tudi v drugi četrtini so domači košarkarji večino časa brez težav držali dvomestno prednost, v prvem polčasu so zbrali tudi sedem skokov več od Cedevite Olimpije (25:18), ljubljanska zasedba pa je v prvih 20 minutah izgubila kar 12 žog, na drugi strani Hapoel le štiri. Izraelska ekipa, ki prav tako ni preveč blestela na parketu, a je še vedno pokazala dovolj za vodstvo, se je na glavni odmor podala s prednostjo 48:36, Stewart je bil prvi strelec z 11 točkami, Cobbs jih je dodal šest. Pri Hapoelu je bil najbolj razpoložen Brown s 13 točkami.

Cedevita Olimpija je bila večino tekme nemočna, Justin Cobbs je bil na koncu s 15 točkami najbolj učinkovit. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Tudi v drugem polčasu so bili gostitelji ves čas vsaj korak pred slovensko ekipo, ki je iz minute v minuto zaostajala z višjo razliko. Slabe štiri minute pred koncem je prednost Hapoela narastla na +25 (90:65). Cedevita Olimpija je na koncu izgubila kar 23 žog, Hapoel je na koncu vknjižil 27 asistenc, Olimpija pa le 11. Hapoel je na koncu slavil s 100:73. V ljubljanskem moštvu je bil na koncu s 15 točkami najbolj učinkovit Cobbs, Blažič je 13 točkam dodal pet skokov, Matković pa je dosegel 11 točk. Xavier Munford je za Hapoel dosegel 21 točk.

Cedevita Olimpija v tej sezoni Eurocupa igra v skupini A skupaj z Juventutom, Bešiktašem, Umano Reyer iz Benetk, Hapoelom, Londonom, Parizom, Hamburgom, Prometejem in Vilniusom. Prvi dve ekipi iz dveh desetčlanskih skupin se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, moštva od tretjega do šestega mesta pa bodo igrala kvalifikacije za preostala štiri mesta. Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu v sredo, 11. oktobra, v Stožicah gostila Joventut Badalono.

Eurocup, 1. krog:

Torek, 3. oktober:

Sreda, 4. oktober:

Lestvici:

