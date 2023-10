Spomin na nočno moro še kako živ, Italijan opozarja

"Na papirju so zagotovo velik favorit. Zato se bomo morali odločno zoperstaviti, se odzvati na njihovo agresivno in hitro igro, na svojem parketu pa želijo vedno takoj uničiti svojega nasprotnika," je pred prvo tekmo Cedevite Olimpije v Eurocupu proti ekipi Hapoela iz Tel Aviva (19.00) dejal strateg ljubljanske zasedbe Simone Pianigiani, ki skupaj z varovanci upa na veliko boljšo evropsko sezono kot v preteklem letu, a ob tem opozarja, da njegova ekipa še ni na želeni ravni.

Po zmagi nad Mego konec tedna se za Cedevito Olimpijo danes začenja tudi boj v Eurocupu. Povsem prenovljena ljubljanska zasedba je odločena, da popravi vtis iz prejšnje sezone, ko so slovenski prvaki na 18 tekmah v celotni sezoni zmagali le trikrat in bili na koncu daleč od mest, ki vodijo v izločilne boje. Letos bo boj še težji, saj se bo v nadaljnji del tekmovanja namesto dozdajšnjih osmih ekip uvrstila le najuspešnejša šesterica.

Na uvodni preizkušnji v evropskem pokalu se bodo ljubljanski košarkarji danes v Tel Avivu udarili s Hapoelom Shlomo. Izraelski predstavnik je za razliko od Cedevite Olimpije v pretekli sezoni, ki je bila za njih debitantska v Eurocupu, prišel vse do četrtfinala tekmovanja, kjer je bil nato v boju za polfinale boljši Joventut. Za razliko od Cedevite Olimpije, ki je pred novim tekmovalnim obdobjem povsem premešala svoje vrste tako v štabu ekipe kot na parketu, pa je na drugi strani Hapoel zadržal jedro ekipe iz prejšnje sezone, ki je na domačih preizkušnjah na desetih srečanjih zmagala kar devetkrat.

Cedevita Olimpija je za uvod v sezono osvojila slovenski superpokal, nato pa v soboto na prvi tekmi lige ABA kljub slabšemu drugemu polčasu ugnala Mego. Foto: www.alesfevzer.com

Pianigiani: Na papirju so zagotovo velik favorit

Na prvega nasprotnika Cedevite Olimpije je glasno opozoril strateg Cedevite Olimpije Simone Pianigiani, ki je v sezoni 2016/17 deloval v Izraelu kot trener Hapoel Jerusalema, na klopi katerega je osvojil tudi naziv najboljšega trenerja leta, podpisal pa se je tudi pod naslov v državnem prvenstvu. Na zunanjih igralnih položajih bosta največji grožnji ljubljanski zasedbi predstavljala J’Covan Brown in Xavier Munford. S povprečjem 6,7 asistence na tekmo je bil Brown v prejšnji sezoni uvrščen v drugo peterko EuroCupa, Munford pa je bil s povprečjem 15,1 točke na tekmo med desetimi najboljšimi strelci tekmovanja. Tu sta med drugim še Tomer Ginat ter dvakratni najkoristnejši igralec kroga v evropskem pokalu v prejšnji sezoni Jaylen Hoard.

"Čaka nas zahtevna naloga, saj se moramo spoznati med seboj, tudi igralci so trenutno v različni pripravljenosti. Moramo se dobro upreti in ostati v igri za zmago, nato pa bomo videli, kaj bo to prineslo," pravi Pianigiani. Foto: www.alesfevzer.com

"Gostovanje pri Hapoelu je vedno zahtevno, saj je njihova dvorana znana po glasnih navijačih, ki nosijo svojo ekipo. Gre za zelo dobro moštvo, klub je v zadnjih letih povečal svoj proračun. Naši tekmeci imajo dolg seznam igralcev, ekipa pa je zgrajena na takšen način, da bo lahko del tekmovanja povsem do konca. Na papirju so zagotovo velik favorit. Zato se bomo morali odločno zoperstaviti, se odzvati na njihovo agresivno in hitro igro, na svojem parketu pa želijo vedno takoj uničiti svojega nasprotnika. Čaka nas zahtevna naloga, saj se moramo spoznati med seboj, tudi igralci so trenutno v različni pripravljenosti. Moramo se dobro upreti in ostati v igri za zmago, nato pa bomo videli, kaj bo to prineslo," je dejal Italijan na klopi slovenskih prvakov.

Rok Radović je ostal v Ljubljani. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, je Cedevita Olimpija v Izrael odpotovala brez Roka Radovića, ki ima težave z ušesom. Slovenska ekipa si želi, da bi v Izraelu ponovila predstavo iz prvega polčasa na sobotni tekmi z Mego, ko je ob polčasu vodila s kar 62:42. "V torkovo tekmo vstopamo brez pričakovanj. Stopiti moramo na parket, igrati svojo igro in skušati zabeležiti zmago na gostovanju. Pripravljeni smo dobro, zagotovo smo boljši kot na Superpokalu Lige ABA. V soboto smo zabeležili prvo zmago, in čeprav ni bila lepa, zmaga je zmaga. Zato pričakujem dobro tekmo v torek v Tel Avivu," je pred odhodom na gostovanje v Izrael povedal Sean Armand.

Preberite še: