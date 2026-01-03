Po Cedeviti Olimpiji odlično vstopila v leto 2026 še Krka

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 13. krogu lige ABA na domačem parketu v dvorani Stožice visoko odpravili Spartak iz Subotice (86:65). Zmaji so uvodno četrtino dobili z 19:11, gostom iz Srbije dopustili zelo majhno število točk, v nadaljevanju pa prednosti niso izpuščali iz rok in vknjižili deseto zmago v tej sezoni. Umoja Gibson je bil s 30 točkami prvi strelec srečanja. Uspešen začetek slovenskih ekip v ligi ABA je v novem letu potrdila Krka, ki je bila doma boljša od Studentskega centra Matica Rebca (77:65). Prvi polčas je dobila z 39:35. Ilirijo obračun 13. kroga čaka v nedeljo, ko v Halo Tivoli prihaja Crvena zvezda.

Cedevita Olimpija je uspešno vstopila v 2026. Potem ko je v prejšnjem krogu izgubila proti Crveni zvezdi, je v 13. krogu v Stožicah še drugič v tej sezoni premagala Spartak s 86:65.

Ljubljančani so odlično odprli tekmo in si že v drugi četrtini priigrali dovolj visoko prednost za mirno nadaljevanje (38:21). Na krilih Umoje Gibsona, ki je v prvem polčasu dosegel 17 točk, do konca pa 30 ob metu 10:12 za dve točki in 3:4 za tri točke (indeks 37), tekmeca v nadaljevanju niso spustili pod deset točk zaostanka.

Dvomestni so bili še Aleksej Nikolić s 13 točkami (trojke 2:3), DJ Stewart (10 točk, 6 skokov) in David Škara (10 točk, met iz igre 4:4). Cedevita Olimpija bo tudi naslednjo tekmo igrala doma, in sicer v torek v evropskem pokalu proti Bahcesehirju, nato pa jo čakata dve gostovanji; 10. januarja na Dunaju in 13. januarja v Klaipedi v Litvi.

Novomeščani niso več zadnji

Košarkarji Krke so dobili derbi začelja skupine A lige Aba. V dvorani Marof v Novem mestu so premagali Studentski centar s 77:65. Novomeščani so s tretjo zmago prekinili serijo treh porazov in zapustili zadnje mesto na lestvici. Tam je zdaj Studentski centar, ki ni zmagal že sedem tekem zapored oziroma od dvoboja konec oktobra s Krko v Podgorici, ki ga je dobil 85:75.

Krka je vodila večino tekme, a šele na začetku zadnje četrtine je po dveh trojkah Žaka Smrekarja povedla tudi z dvomestno razliko. Zmagovalec je bil odločen pet minut do konca (70:56), vse do konca pa sta ekipi bili boj za končno razliko, ki je lahko ključna v boju za obstanek v ligi Aba.

V odsotnosti prvega strelca Victorja Baileyja so največ točk za Krko dosegli Sukhmail Mathon (18 točk, met 8:9), Lovro Urbiha (14 točk, trojke 3:7) in Žak Smrekar (12 točk, trojke 2:11). Krka je v naslednjem krogu prosta, 15. januarja pa bo gostila FMP.

Split Zorana Dragića se bo v nedeljo pomeril z Dubajem Klemna Prepeliča, Mega z Urbanom Krofličem pa se bo v ponedeljek pomerila z Vienno Gregorja Glasa.

