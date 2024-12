Krka upa na presenečenje, Cedevita Olimpija po nadaljevanje niza

Igokea ima šest zmag, tri več od košarkarjev Krke, in je osma na lestvici. Polovico zmag so dosegli v gosteh. "Vstopamo v niz najtežjih tekem v sezoni. Igokea nam ne odgovarja najbolj. So zelo agresivna ekipa z dominantnimi centri, ki so se že izkazali tudi proti najboljšim ekipam. Odločilna bo fanatična borbenost, s katero jih bomo skušali zaustaviti. Imamo tudi prednosti, ki jih bomo skušali v čim večji meri izkoristiti, slabosti pa skriti. Vse navijače vabim na tekmo, saj nam dajejo krila. Tudi v najtežjih trenutkih nam ogromno pomagajo. Z njihovo podporo tekmo lahko dobimo. Nekaj poškodb, ki smo jih imeli, je, upam, preteklost. Smo utrujeni, a se bomo poskusili čim bolj regenerirati in pripraviti na tekmo. Igokea je favorit, a bomo naredili vse, da jih presenetimo," je pred srečanjem poudaril strateg Krke Dejan Jakara.

Olimpija pri Ciboni

Cedevita Olimpija bo gostovala pri Ciboni. Ljubljančani so v ligi ABA pri izkupičku petih zmag in šestih porazov, Cibona je predzadnja z le dvema zmagama na 11 tekmah. Zasedba Zvezdana Mitrovića je v zadnjem obdobju v odlični formi, zmaji so dobili šest zaporednih tekem na vseh tekmovanjih.

Liga ABA, 12. krog:

Četrtek, 12. december:

Petek, 13. december:

Sobota, 14. december:

Nedelja, 15. december:

Lestvica: