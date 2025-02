Sekulić pred testom dobil potrditev

Slovenske košarkarje danes čaka predzadnja tekma v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, na katerega so se že uvrstili v prejšnjem ciklu. V Rigi se bodo ob 16.30 srečali z Ukrajino, ki nima več možnosti preboja na veliko tekmovanje. "V teh nekaj treningih smo dobili potrditev, da imamo zelo obetavno in odlično generacijo mladih košarkarjev," je pred srečanjem dejal slovenski selektor Aleksander Sekulić, ki v tem ciklu računa na zelo pomlajeno izbrano vrsto.

Čeprav je za obe ekipi tekma bolj ali manj brezpredmetna, saj je Slovenija že uvrščena na EP, Ukrajina pa nima več možnosti, pomlajena izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekuliča obljublja pogumno in odločno igro.

"V teh nekaj treningih smo dobili potrditev, da imamo zelo obetavno in odlično generacijo mladih košarkarjev. Je pa dejstvo, da ti mladost nekaj prinese ter nekaj odnese. Vsekakor smo dobili dodatno energijo, agresivnost ter željo po dokazovanju. Po drugi strani pa tudi nekaj napak, ki pa so povsem razumljive. Še posebej pri igralcih, ki nekoliko manj igrajo v klubih," pravi selektor Aleksander Sekulić, ki trenutno računa na trinajsterico košarkarjev. Že pred zborom je zaradi poškodbe namreč s seznama odpadel Rok Radović, tik pred odhodom v Latvijo pa še Tibor Mirtič.

Seznam slovenske reprezentance: Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Alimerka Oviedo, Španija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Robert Jurković (Krka), Urban Kroflič (Mega, Srbija), Sergej Macura (Mega, Srbija), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Kortrijk Spurs, Belgija), Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija)

Na lestvici skupine A imata Slovenija in Izrael po tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa je bila štirikrat poražena. Poleg Slovencev ter Izraelcev in vseh štirih gostiteljic prvenstva – Latvija, Ciper, Finska in Poljska – lahko zadnji tekmi v kvalifikacijah mirno pričakujejo še v taborih Italije, Litve, Srbije, Španije in Turčije. Na EP bo nastopilo 24 ekip.

Slovenija in Ukrajina sta se doslej srečali devetnajstkrat. Na petnajstih tekmah so se zmage veselili slovenski košarkarji, nazadnje pred letom dni v Kopru s 87:73. "Ukrajina ima novega-starega trenerja in lahko le predvidevamo, kako bo taktično delovala na igrišču. Analizirali smo igro njenih posameznikov, na sami tekmi pa se bomo morali hitro prilagoditi. Želim, da vztrajamo pri preprosti in hitri košarki," je dodal slovenski strateg.

Lestvica skupine A:

1. Slovenija 4 tekme - 7 točk

2. Izrael 4 – 7

3. Portugalska 4 – 6

4. Ukrajina 4 – 4

