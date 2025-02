26. krog angleškega prvenstva prinaša veliko poslastico, saj se bosta v nedeljo na zadnji tekmi kroga v derbiju pomerila Manchester City in vodilni Liverpool. Reds imajo ob odigrani tekmi več sicer kar 17 točk prednosti pred prvaki, a bo tekma kljub temu izrednega pomena v boju za naslov prvaka. Prvi zasledovalec Liverpoola, Arsenal, bo v soboto doma pričakal West Ham. Derbi prinaša tudi zadnja sobotna tekma, saj se bosta v Birminghamu udarila domača Aston Villa in Chelsea. Nedelja pa prinaša še poslastico med Newcastlom in Nottinham Forestom.