Slovenski košarkarji so v Rigi opravili zadnji trening pred petkovim dvobojem kvalifikacij za evropsko prvenstvo z Ukrajino. Pomlajeni Slovenci obljubljajo, da se bodo na parket podali pogumno in odločno, po mnenju selektorja Aleksandra Sekulića je v ekipi tudi dovolj kakovosti, ki pa jo bo treba potrditi na igrišču. Tekma bo ob 16.30 po slovenskem času.

Kot so sporočili iz KZS, so Slovenci v Rigo prispeli v sredo zvečer. Pričakal jih je sneg in hladno, a sončno vreme. Gostitelji so se pošalili, da je slovenska odprava ujela edina sončna dneva v letošnji zimi. Varovanci selektorja so že opravili zadnji pravi trening pred petkovo tekmo, minil je v izjemno delovnem vzdušju.

"Želim si, da vztrajamo pri preprosti in hitri košarki"

"V teh nekaj treningih smo dobili potrditev, da imamo zelo perspektivno in odlično generacijo mladih košarkarjev. Je pa dejstvo, da ti mladost nekaj prinese ter nekaj odnese. Vsekakor smo dobili dodatno energijo, agresivnost ter željo po dokazovanju. Po drugi strani pa tudi nekaj napak, ki pa so povsem razumljive. Še posebej pri igralcih, ki nekoliko manj igrajo v klubih. Sem pa s tem, kar so fantje prikazali na treningih, zelo zadovoljen. Bo pa najpomembnejše, da vse zadeve s treninga prenesemo na tekmo," pravi Aleksander Sekulić, ki se je s svojimi varovanci ukvarjal predvsem z lastno igro, malo pa so pogledovali tudi proti tekmecem.

"Ukrajina ima novega-starega trenerja in lahko le predvidevamo, kako bodo taktično videti na igrišču. Tako smo se bolj usmerjali k individualnim značilnostim posameznikov, na sami tekmi pa se bomo morali hitro prilagoditi. Želim si, da vztrajamo pri preprosti in hitri košarki. Da izkoristimo svojo mladost, bo seveda potrebna dobra obramba. Verjamem, da če zadeve izpeljemo na ravni, ki si jo želimo, se lahko nadejamo dobrega rezultata," trdi selektor.

Leon Stergar bo eden redkih članov slovenske vrste, ki se je z Ukrajino spopadel že lani februarja v Kopru. Foto: Aleš Fevžer

Reprezentanci Slovenije in Ukrajine imata bogato zgodovino medsebojnih tekem, saj sta se pomerili že kar 19-krat. Na 15 tekmah so se zmage veselili slovenski košarkarji, nazadnje v aktualnih kvalifikacijah, ko je bil pred enim letom v Kopru rezultat 87:73. A obe zasedbi bosta petkov obračun pričakali v spremenjenih zasedbah.

Na lestvici skupine A imata Slovenija in Izrael, ki vozovnico za prvenstvo že držita v svojih rokah, po tri zmage in poraz, Portugalska je zbrala dve zmagi in dva poraza, Ukrajina pa je bila štirikrat poražena.

Poleg Slovencev ter Izraelcev in vseh štirih gostiteljic prvenstva (Latvija, Ciper, Finska in Poljska) zadnji tekmi kvalifikacij mirno pričakujejo še v taborih Italije, Litve, Srbije, Španije in Turčije.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, kjer igrajo gostiteljice prvenstva. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Preberite še: