Veliko srce Gorenjske banke

Gorenjska banka je v okviru donatorskega projekta "Srce za velike zgodbe" razveselila 39 športnih klubov in nevladnih organizacij s skupno donacijo v vrednosti 108.700 evrov. Donacije so bile namenjene pobudam, ki vplivajo na kakovost bivanja, spodbujajo trajnostno ravnanje in socialno vključenost po vsej Sloveniji.

Foto: GB D.D., KRANJ

»V Gorenjski banki verjamemo, da trajnostni razvoj ni le strateška usmeritev, temveč odgovornost, ki jo nosimo do naših zaposlenih, strank in širše skupnosti. Naše poslanstvo presega finančne storitve – želimo soustvarjati pozitivne spremembe in biti aktivni partner v razvoju družbe. S projektom Srce za velike zgodbe podpiramo pobude, ki pomagajo izboljšati kakovost življenja, zagotavljajo enake priložnosti za vse generacije in spodbujajo varovanje okolja. Ponosni smo, da lahko skupaj z našimi prejemniki donacij soustvarjamo zgodbe, ki bodo imele dolgoročen pozitiven vpliv. Vlaganje v trajnostne pobude pomeni vlaganje v prihodnost. Zato podpiramo projekte, ki ne le izboljšujejo lokalno skupnost danes, temveč imajo tudi dolgoročne učinke na prihodnje generacije,« je poudaril predsednik uprave Mario Henjak.

Projekt je podprl širok spekter pobud, ki segajo od izobraževalnih programov za otroke in mladostnike, izboljšanja dostopnosti za ranljive skupine, do projektov, ki zmanjšujejo okoljski odtis in spodbujajo trajnostno potrošnjo. Med prejemniki donacij so se znašle različne organizacije, kot so Društvo paraplegikov Gorenjske, Zveza Anita Ogulin, Knjižnica Reči Ljubljana, PGD Brezje pri Tržiču, Zveza tabornikov Slovenije, Simbioza in Kranjsko gozdarsko društvo.

Gorenjska banka si s tem projektom krepi svojo vlogo odgovornega družbenega partnerja in potrjuje svojo zavezanost trajnostnemu poslovanju, kar so podkrepili tudi z najnovejšo pridobitvijo certifikata za trajnostno poslovanje in podnebno ukrepanje Green Star.

