Pravica do odklopa: kako ukrepati, ko delodajalec krši vaše pravice?

V novembru 2024 je v Sloveniji začela veljati pravica do odklopa, ki delavcem omogoča, da v času počitka ali upravičene odsotnosti niso dolžni odgovarjati na klice, elektronska sporočila ali drugačne zahteve delodajalca. Pravica do odklopa je namenjena varovanju vašega zasebnega časa ter zagotavljanju ravnovesja med delom in prostim časom. Delodajalci so bili dolžni do 16. novembra 2024 sprejeti ustrezne ukrepe za uresničevanje te pravice. Pa to tudi upoštevajo? Kako lahko delavec ukrepa , če delodajalec tako ali drugače krši njegove delovne pravice?

Slovenija je ena izmed prvih držav, ki je uzakonila to pravico, za to pa se je odločila, ker je "biti vedno dosegljiv" postala realnost številnih delovnih mest. Pričakovanje, da smo nenehno dostopni, po navedbah ministrstva za delo ustvarja pritisk na zaposlene in tveganje za njihovo varnost in zdravje.

Kaj pomeni pravica do odklopa?

Pravica do odklopa pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičene odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom ne bo na razpolago delodajalcu.

Čeprav sodobna tehnologija omogoča stalno dosegljivost, vam zakon omogoča, da se med počitkom, dopustom ali drugimi upravičenimi odsotnostmi iz službe izklopite in niste dolžni odgovarjati na službene klice, e-pošto ali sporočila. Pomembno je, da se zavedate te pravice in spremljate, ali jo vaš delodajalec spoštuje v skladu z zakonskimi določili.

Pravico do odklopa zagotavlja novela Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D). Ta veleva, da vam delodajalec ne sme nalagati obveznosti, da ostanete dosegljivi zunaj svojega delovnega časa – med počitkom, dopustom, bolniško odsotnostjo ali katerokoli drugo upravičeno odsotnostjo. Namen te pravice je omogočiti popoln odklop od delovnih obveznosti ter brezskrbno sprostitev brez pritiska dosegljivosti. Delodajalci so dolžni zagotoviti spoštovanje te pravice s sprejetjem ustreznih ukrepov bodisi prek kolektivne pogodbe bodisi z internimi akti podjetja.

Seznanite se z lastnimi pravicami

Pomembno je, da ste kot delavec seznanjeni s svojo pravico in da spremljate, ali vaš delodajalec spoštuje zakonske obveznosti. Delavci morajo biti pozorni na morebitne kršitve in ukrepati, če zaznajo nepravilnosti. Na kaj bodite pozorni?

Delodajalec je dolžan delavce obvestiti o ukrepih, ki jih sprejema za uveljavitev pravice do odklopa. Če so ti ukrepi nejasni ali neustrezni, imate pravico izraziti svoje mnenje in pričakovati, da ga bo delodajalec ustrezno obravnaval. Prav tako morajo biti vsi pravilniki in interni akti, ki urejajo pravico do odklopa, dostopni zaposlenim, zato je priporočljivo preveriti, ali imate vpogled v te dokumente, in se seznaniti z njihovo vsebino. Če opazite, da delodajalec ne spoštuje pravice do odklopa in zahteva vašo dosegljivost zunaj delovnega časa, imate pravico na to opozoriti in ukrepati. V primeru kršitev se lahko posvetujete s strokovnjaki s področja delovnega prava, ki vam lahko pomagajo zaščititi vaše pravice.

Pravica do odklopa je vaša pravica po zakonu! Čeprav zakon določa, da delodajalec od zaposlenega ne sme zahtevati dosegljivosti izven delovnega časa, se v praksi lahko dogaja, da delodajalci na različne načine kršijo to pravico. Vprašati se velja, ali je delodajalec resnično sprejel ustrezne ukrepe glede pravice do odklopa. Je vaša pravica do odklopa spoštovana ali delodajalec od vas pričakuje, da delo opravljate tudi izven delovnega časa? Zavarujte se in vstopite v stik z Zavarovalnico Arag, kjer vam bodo pomagali rešiti dileme delovnega prava.

