Slovenci za konec še z Izraelom

Košarkarji Slovenije bodo danes končali kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo avgusta in septembra v Aziji. Glede na to, da so nanj že uvrščeni, bo tekma z Izraelom v Kopru ob 18. uri predvsem priložnost za mlajše igralce.

Selektor Aleksander Sekulić bo šele nekaj ur pred tekmo videl, na katere košarkarje bo lahko računal. Kar pet – Žiga Samar, Gregor Glas, Aleksej Nikolić, Leon Stergar in Saša Ciani – jih v nedeljo ni treniralo, saj so imeli po vrnitvi iz Estonije trebušne težave.

Slovenija želi kvalifikacije končati z zmago, še posebej po nespretnem porazu v petek v Estoniji. Na dozdajšnjih enajstih nastopih je vpisala sedem zmag. Izrael je novembra lani v Tel Avivu premagala s 75:62.

"V Kopru smo vsakič imeli bučno podporo navijačev, ki so nam pomagali do pomembnih zmag in uvrstitve na svetovno prvenstvo. Kvalifikacije želimo končati z zmago. Želja po dokazovanju te mlade reprezentance je zelo velika. Verjamem, da se bodo fantje slovenski javnosti predstavili z veliko mero borbenosti in pogumno igro ter bodo pokazali razkošen talent, ki ga imajo," je pred srečanjem dejal Sekulić.

Pred zadnjim krogom kvalifikacij je znanih enajst od dvanajstih evropskih reprezentanc, ki bodo zaigrale na SP. Iz naše skupine sta to Nemčija in Finska ter še Francija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Španija, Črna gora in Gruzija. Za zadnjo mesto se bosta danes potegovali Srbija in Belgija.

Slovenija bo četrtič v zgodovini udeleženka turnirja 32 najboljših ekip na svetu. Predtekmovanje bo igrala v Okinavi na Japonskem, četrtfinale in zaključni boji pa bodo v Manili na Filipinih. SP bo trajalo od 25. avgusta do 10. septembra, žreb skupin pa bo 29. aprila.

Kvalifikacije za SP 2023, 6. krog