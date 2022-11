V živo: Slovencem met za tri ne steče, v Tel Avivu izenačeno

Kvalifikacije za SP, drugi del, 3. krog: Petek, 11. november:

Izrael : Slovenija 22:24* (18:15, -:-,-:-)



*tekma se je začela ob 13. uri

Slovenska košarkarska reprezentanca danes igra prvič po izpadu v četrtfinalu EuroBasketa, ko je bila presenetljivo boljša Poljska. Slovenci boje za svetovno prvenstvo nadaljujejo v zelo spremenjeni zasedbi, iz tiste, ki je igrala v Nemčiji, sta v reprezentanci le Edo Murić in Žiga Samar. Ob odsotnosti Gregorja Glasa, ki se bo reprezentanci morebiti pridružil vsaj za ponedeljkovo tekmo z Nemčijo, se je Aleksander Sekulić skupaj s strokovnim štabom odločil, da bo zunaj dvanajsterice ostal še košarkar Krke Robert Jurković.

Slovenski selektor je v ogenj proti Izraelu v Tel Avivu v uvodu poslal peterko Žiga Samar, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Edo Murić in Jordan Morgan. Prvi koš na tekmi je po dobri minuti igre in nekaj začetnih napak na obeh straneh dosegel član Maccabija Yiftah Ziv, ki je ob Rafaelu Menku dobil zeleno luč izraelskega kluba za nastop v kvalifikacijah kljub temu da večina evroligašev v tem ciklu ni dobila možnosti za nastop.

Žiga Samar je v prvi četrtini večino časa organiziral igra slovenske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovence je po dobrih dveh minutah igre v prvo vodstvo na tekmi s 6:4 popeljal Morgan, ki je v prvi četrtini nekajkrat odlično deloval v navezi s Samarjem, ki je Američana s slovenskim potnim listom ves čas iskal s podajami pod koš. Sekulić je že v prvi četrtini veliko menjal, tako so med drugim priložnost že v prvih desetih minutah dobili tudi Jan Špan, Bine Prepelič, Jurij Macura in debitant v izbrani vrsti 18-letni Urban Klavžar.

Ekipi sta bili v prvi četrtini zelo izenačeni, o čemer priča tudi podatek, da so Slovenci v prvih desetih minutah vodili z največ štirimi, Izraelci pa s tremi točkami razlike. Prav toliko so vodili ob koncu prve četrtine, ki so jo dobili z 18:15. Slovenci v prvi četrtini res niso bili strelsko razpoloženi, zgrešili so vseh šest poskusov za tri točke, iz igre pa so metali le s 27-odstotno natančnostjo. Samar in Morgan sta dosegla vsak po štiri točke.

Dvanajsterica Slovenije za tekmo z Izraelom: Žiga Samar, Edo Murić, Jakob Čebašek, Jurij Macura, Bine Prepelič, Jan Špan, Miha Lapornik, Petar Vujačić, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Urban Klavžar in Leon Stergar.

Izrael po dveh zmagah petkrat izgubil

Izrael je lov za vstopnico svetovnega prvenstva začel z zmagama nad Poljsko in Estonijo lanskega novembra, nato pa v nadaljevanju zabeležil pet porazov (dvakrat proti Nemčiji ter enkrat proti Poljski, Finski in Švedski) in zmago proti Estoniji. Slovenija in Izrael sta do zdaj sicer odigrala osem medsebojnih tekem, vsaka reprezentanca pa se je veselila štirikrat. Nazadnje sta se moštvi pomerili prav v Tel Avivu pred petimi leti. Na pripravljalni tekmi pred zlatim evropskim prvenstvom so bili Izraelci boljši z 89:84.

Finci že kvalificirani

Slovenija je v dozdajšnjem delu kvalifikacij zabeležila pet zmag in tri poraze. Na uvodu je lanskega novembra ugnala Hrvaško in Švedsko, letošnjega februarja je dvakrat izgubila proti Finski, za konec prvega dela pa še drugič ugnala Hrvaško in Švedsko. Drugi del je avgusta začela z domačo zmago nad Estonijo ter bila na zadnjem kvalifikacijskem obračunu poražena v Nemčiji. Slovenija za uvrstitev na SP glede na razplet v prejšnjih kvalifikacijah potrebuje še dve zmagi s preostalih štirih tekem. V februarskem ciklu jo čakata še preizkušnji z Estonijo v gosteh ter doma z Izraelom.

Na lestvici slovenske skupine J imata Nemčija in Finska, zadnja si je kot prva in za zdaj edina iz te skupine že zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu, po sedem zmag in en poraz. Slovenija je na tretjem mestu zbrala pet zmag in tri poraze, Švedska in Izrael imata po tri zmage in pet porazov, Estonija pa je zabeležila dve zmagi in šest porazov. Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc oz. po prve tri ekipe iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij.

Kvalifikacije za SP 2023, drugi del, skupina J, 3. krog: Petek, 11. november:

13.00 Izrael - Slovenija

18.05 Estonija - Švedska

19.00 Nemčija - Finska Lestvica:

1. Nemčija 8 tekem - 7 zmag

2. Finska 8 - 7

3. Slovenija 8 - 5

4. Izrael 8 - 3

5. Švedska 8 - 3

6. Estonija 8 - 2

