Uradno: Krka potrdil odmevno okrepitev

Pri novomeški Krki so predstavili še eno odmevno okrepitev. Na Dolenjsko se namreč seli v Mariboru rojeni Dalmatinec Rok Stipčević, ki uspešno igra na položajih ena in dve. 34-letnega hrvaškega reprezentanta, ki je v bogati karieri igral tudi za Rytas, Milano, Varese in Cibono, je v svojih vrstah želel tudi Zadar, a se je po odhodu iz Fortituda dogovoril za selitev v vrste nekdanjega slovenskega prvaka. Tam ga čaka zavidljivo močna ekipa, pod sestavo katere sta se podpisala trener Vladimir Anzulović in novopečeni direktor Jure Balažič. Dres Krke bodo tako po novem nosili tudi Nejc Barič, Jan Kosi (oba Koper Primorska), Jan Rebec (Šentjur), Jairus Lyles (Löwen Braunschweig), Adin Vrabac (Spars Realway), Rod Camphor (Rosa Radom) in Jure Škifić (Saint-Chamond).

Matic Rebec po novem v Franciji, Zoran Dragić pa ostaja v Španiji Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Novo delovno okolje zlatega reprezentanta

Slovenski reprezentant Matic Rebec nadaljuje z ekspresnim menjavanjem klubskih okolij. Potem ko je v pretekli sezoni igral za Cibono in Vechto, bo novo sezono pričakal v Franciji. Njegov novi delodajalec je Rouen Metropole. Evropski prvak, ki je letos dopolnil 25 let, je bil pred tem član Heliosa, Rogaške, Krke, Gipuzkoe, Železnika, Eniseya in Primorske.

Nekdanji član Primorske odslej v Romuniji

Ameriški branilec Stephen Holt je bil eden od številnih košarkarjev, ki so v pretekli sezoni zapustili vrste koprske Primorske. Pot ga je vodila v Astano. Novo sezono bo Holt pričakal v novem okolju. Kot okrepitev ga je predstavil romunski prvoligaš CSM Oradea.

Bojan Krivec je košarkarske čevlje obesil na klin. Foto: Sportida

Krivec se je upokojil

Na košarkarski tržnici v prihodnje zanesljivo ne bo dejaven Bojan Krivec, dolgoletni član novomeške Krke, s katero je bil državni prvak in zmagovalec evropskega pokala EuroChallenge. V zadnjih sezonah je 188 cm visoki branilec, ki je letos dopolnil 33 let, igral za Trote v 2. SKL, pred tem pa tudi za Maribor, Lastovko in Kvarner.

Triglav bo vodil Fartek

Na novo sezono se pripravljajo tudi košarkarji kranjskega Triglava, ki bodo po letu 2007 znova zaigrali v prvi slovenski ligi. Tja jih bo popeljal dozdajšnji trener Tomaž Fartek, ki se je s klubom dogovoril za nadaljnje sodelovanje. V prihodnje ga največ dela čaka pri zapolnjevanju igralskih vrzeli. "Še vedno smo v fazi sestavljanja ekipe, zato bomo morali biti pri nadaljnjem načrtovanju priprav zelo pametni in potrpežljivi," pravi Fartek.

Robin Amaize znova v Münchnu

Žan Mark Šiško se na novo sezono pripravlja v taboru Bayerna iz Münchna. Bavarski evroligaš pa je ob tem naznanil novo kadrovsko potezo. V moštvo se namreč vrača 26-letni branilec Robin Amaize, ki je v pretekli sezoni igral za Oldenburg. Ob vrnitvi v Bayern je s klubom podpisal pogodbo do leta 2022.

Pri Maccabiju ne mirujejo

Pospešeno pa igralsko zasedbo gradijo pri nekdanjem večkratnem evropskem in "večnem" izraelskem prvaku Maccabiju. Del Moštva iz Tel Aviva z novo pogodbo ostaja tudi ameriški krilni košarkar Angelo Caloiaro. Pred tem pa se je za izraelski izziv odločil njegov rojak Chris Jones, ki je nazadnje igral za Bursaspor.