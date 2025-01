Američan (206 cm), ki je lani poleti prvič zaigral za slovensko reprezentanco, se je poškodoval 20. decembra na tekmi evrolige proti Bayern Münchnu. Italijanski klub je danes v sporočilu za javnost zapisal, da bo Josh Nebo po dodatnih pregledih pri specialistih rehabilitacijo opravil po sistemu počivanja, se pravi, da ne bo šel pod kirurški nož, kar pomeni, da se prej kot v štirih mesecih ne bo vrnil na košarkarske parkete. "Ostani močan, Josh," so mu še sporočili iz italijanskega kluba. Tako je pod velikim vprašanjem tudi njegovo udejstvovanje v slovenski izbrani vrsti, ki jo poleti čakajo priprave in nastop na evropskem prvenstvu.

Poškodba se je pripetila na srečanju 17. kroga evrolige konec decembra med milansko ekipo in Bayernom, natančneje pri akciji Johannesa Voigtmanna, ki je zabil čez Neba, ta pa je ob tem nerodno pristal, pri tem pa začutil bolečino v roki. Zatem je sledila minuta odmora, Nebo pa se ni več vrnil na igrišče. Za nameček je bila tekma proti Bayernu prva evroligaška po tem, ko je okreval po poškodbi desne roke, zaradi katere ni igral na devetih zaporednih srečanjih v evroligi. Že pred tem je izpustil štiri kroge zaradi poškodbe dimelj. Skupno je v tej sezoni v evroligi zaigral le na štirih tekmah, v povprečju pa je dosegal 8,2 točke in 4,5 skoka na obračun.

Nebo, ki je letos junija prejel slovensko državljanstvo, je sicer lani poleti nosil dres slovenske izbrane vrste v kvalifikacijah za olimpijske igre, v načrtih reprezentance pa je bil tudi za februarsko okno kvalifikacij za evropsko prvenstvo in v prihodnosti, a je ta zdaj pod velikim vprašajem. "Kar zadeva naturalizirane košarkarje, bo več povedala stroka, je pa Josh zagotovo trenutno naša prva izbira," je na decembrskem druženju s sedmo silo zatrdil predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, ki bo imel tako v prihodnjih mesecih s sodelavci kar nekaj dela pri vprašanju naturaliziranega košarkarja in dilemi, kdo bo to mesto zasedel pri naslednjih reprezentančnih akcijah. Poleg njega imata status naturaliziranega košarkarja trenutno še Mike Tobey in Jordan Morgan, v zadnjem času pa se je glasno omenjalo tudi zanimanje za člana Dallasa Daniela Gafforda.

Preberite še: