Beseda prepotentno ne pride v poštev #video

"Poljaki so neugodni. Proti Ukrajini so odigrali še posebej dobro v drugem polčasu. So raznovrstni. Glavno nevarnost predstavlja naturalizirani organizator igre Slaughter. Vrsto let odlično igra Mateusz Ponitka, ki že lep čas nastopa v Evroligi. Pod košem so visoki. Nasprotnik ne bo lahek, vendar mislim, da smo se na njihove najboljše stvari pripravili, in gremo v tekmo z dobro popotnico," je v torek zvečer po treningu prve besede o četrtfinalnem tekmecu slovenske košarkarske reprezentance na EuroBasketu povedal Jaka Blažič.

20.30, Slovenija - Poljska (četrtfinale EuroBasketa)

"Pomembni bodo naš pristop, želja in energija"

Izbrani vrsti sta se nazadnje pomerili pred enim letom v kvalifikacijah za olimpijske igre. V Kaunasu je bila Slovenija s 112:77 krepko boljša. Z 18 točkami je bil najboljši strelec Luka Dončić, eno manj je prispeval Klemen Prepelič, še eno manj Gregor Hrovat, ki je letos kot zadnji odpadel pred odhodom na EuroBasket, nato pa sta jih po 11 dosegla Blažič in nesrečni Zoran Dragić.

"Poljaki imajo zelo podobno ekipo kot lani v kvalifikacijah. Sicer so menjali trenerja. Skrivnosti ne bo. Pomembni bodo naš pristop, želja in energija," je jasen branilec, ki se je dotaknil odsotnosti mlajšega od bratov Dragić, ki je staknil neprijetno poškodbo stegenske mišice: "Zoran je zelo pomemben del te reprezentance. Vsi ostali bomo morali nadoknaditi njegovo odsotnost, zlasti v energiji in borbenosti. Prav tako v tranzicijski igri, prek katere je odprl pot do lahkih košev. S Prepeličem bova zagotovo imela več minut, da bova nadoknadila ta primanjkljaj."

"Poljaki so nepredvidljivi"

Nekaj težav je imel z gležnjem tudi prvi zvezdnik Dončić, a Blažič na torkovem večernem treningu ni opazil, da bi ga karkoli bremenilo: "Meni je vse ok. Tako kot vsak drug trening, ko je zdrav, je približno isto."

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski košarkarji bodo danes sedmič na zadnjih osmih prvenstvih igrali četrtfinalni obračun. Pred tem so vselej zaman naskakovali tovrsten dosežek. Iskali pa bodo pot do druge zaporedne uvrstitve v polfinale. Pred petimi leti so v četrtfinalu bili izjemno težko bitko proti Latviji. Mnogi so bili prepričani, da je bil to finale pred finalom. "Latvija je bila takrat kakovostnejši nasprotnik. Vidimo, kaj se dogaja na evropskem prvenstvu. Vsak zna igrati košarko. Podobna tekma bo. Poljaki so nepredvidljivi. Veliko je odvisno od njihovega organizatorja igre. Če se razigra, ga je težko zaustaviti. Naša primarna naloga v obrambi bo, da ga poskušamo omejiti. Nimamo se kaj bati, vendar ne smemo iti v tekmo prepotentno," je pred večerno tekmo dejal Blažič.