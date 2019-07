V Srbiji se počutijo kot v Sloveniji

Zmaga nad Turčijo ter poraza proti Madžarski in Italiji je bilanca slovenske ženske košarkarske reprezentance v uvodnem delu EuroBasketa v Nišu. Jasno kot beli dan je, da bi bila zgodba lahko drugačna, če se na prvi tekmi ob visokem vodstvu proti Madžarkam ne bi poškodovala Eva Lisec, ki je prvi center reprezentance. Pomanjkanje višine se je nato poznalo, še vedno pa ostaja odprto vprašanje, ali bo Liščeva lahko nastopila v repasažu proti Belgiji. Selektorja Damirja Grgića veseli, da je imela Slovenija s tribun veliko podporo navijačev, ki so bili v Nišu najglasnejši.

Slovenke so z uvrstitvijo med 12 najboljših dosegle zgodovinski uspeh. Foto: Vid Ponikvar Kako ocenjujete prvi del evropskega prvenstva?

Uvodni del je bil dokaj uspešen, ne glede na poraza, ki smo ju doživeli. Treba je dodati, da smo igrali brez Eve Lisec, ki je naša prva igralka pod košem in ključna igralka v obrambi. Morda smo proti Italijankam pokvarili vtis, ker nismo bili dovolj agresivni. Nismo igrali tako kot na prvih dveh tekmah in tudi v kvalifikacijah. Vseeno smo prvič v zgodovini med dvanajst najboljših v Evropi. Če bi bili popolni, bi lahko posegli kakšno mesto višje v skupini. Morda bi bilo dosegljivo tudi prvo.

Kako je z Evo? Bo proti Belgiji lahko nastopila?

Ne ve se še. Mislim, da se bo tik pred tekmo vedelo, ali nam bo lahko pomagala ali ne. Za nas je vsekakor manjša ovira, ker je ni.

Na zadnjih tekmah so njeno odsotnost tekmice s pridom izkoriščale.

Višina se pozna. Madžarsko bi premagali, če bi igrala ona. Vsem bi lažje konkurirali, a na žalost se je zgodilo, kar se je.

Ali bo Eva Lisec lahko pomagala slovenski reprezentanci proti Belgiji? Foto: Vid Ponikvar V Nišu ste imeli odlično podporo s tribun. Kako ste doživeli to navijaško evforijo?

Super, fantastično. Počutili smo se, kot bi igrali v Sloveniji. Podpora je bila izjemna. Vsem, ki so bili v Nišu, in tistim, ki bodo v Beogradu, se prav lepo zahvaljujemo. Veseli nas, da so slovenski navijači prepoznali kakovost ženske reprezentance. Želimo si, da bi to postala stalnica na vseh tekmah, prav tako v kvalifikacijah. Kult imamo že zdaj. Počasi moramo to graditi naprej in skupaj doseči še boljši rezultat.

Naslednja ovira na evropskem prvenstvu bo najvišja v dozdajšnjem poteku. Belgija ima kakovostne posameznice.

Belgija je bila pred začetkom prvenstva osrednji favorit za zlato medaljo. V svojih vrstah ima najboljšo igralko Emmo Meesseman. Na položaju krilnega centra je najboljša. Potem je tu legendarna Ann Wauters, najboljša vseh časov. Branilska linija je odlična. Na prejšnjem evropskem prvenstvu so bile Belgijke tretje, na svetovnem prvenstvu četrte.

Slovenski navijači so ustvarili takšno vzdušje, da so se dekleta in strokovni štab počutili kot v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar Kaj je značilno za njihovo igro?

V svojih vrstah imajo visoke košarkarice. Ogromno žog namenjajo Wautersovi in Meessemanovi. Igrajo precej statično. V obrambi niso tako agresivne kot Italijanke, so pa zelo kompaktne in igrajo odlično.

Kaj bo pomembno?

To bo le ena tekma in vplivala bo tudi dnevna forma. Poskušali se bomo dobro pripraviti in biti energetsko pravi. Vsako njihovo napako bomo morali izkoristiti. Z njimi se da igrati, a bo tekma težka. Rad bi videl, da popravimo vtis s tekme proti Italiji.

Kje vidite priložnost za uspeh in presenečenje?

V hitrosti. Naša dekleta so hitrejša od njihovih. S kombinatoriko in hitrostjo moramo priti do odprtih metov, potem pa nam mora steči še met.