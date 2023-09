Slovenske prvakinje optimistično v novo sezono

Današnje druženje z mediji je celjski klub izkoristil za predstavitev ciljev za novo sezono ter čestitke svojim košarkaricam, ki so bile poleti del različnih reprezentančnih akcij. Vrhunec so dosegle košarkarice do 18 let, ki so v Turčiji postale evropske prvakinje.

"Današnje srečanje izkoriščamo, da se malo pohvalimo o naših uspehih in da se istočasno zahvalimo tistim, ki nas podpirajo in nam omogočajo, da obstajamo in dosegamo te uspehe," je prisotne uvodoma nagovoril predsednik kluba Borut Kop.

Kapetanka te zlate reprezentance je bila Lea Bartelme, ki je bila izbrana tudi v najboljšo peterko EP. "Celoten turnir je bil lepa izkušnja, ampak to, kar je bilo na koncu, ta dosežek, je res neopisljivo. Čestitke se sploh ne nehajo z vseh strani in potem se počasi začneš zavedati, da smo spisale zgodovino. To je posledica dobrega dela," je dejala mlada košarkarica.

Država, ki je najbolj napredovala v mladinski ženski košarki

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je tako s seboj prinesel pokal za naslov evropskih prvakinj: "Puncam sem osebno že čestital, ampak nikoli ni teh čestitk dovolj. To, kar so naredile, se vidi tudi v tem skoku, ki se je zgodil na Fibini lestvici. Na generalni skupščini v Manili pred enim mesecem je zveza dobila tudi priznanje kot država, ki je najbolj napredovala v mladinski ženski košarki. Ta uspeh je po eni strani neverjeten, po drugi strani pa kaže na dobro delo."

Posledično 19-kratne državne prvakinje v novo sezono stopajo z velikimi pričakovanji. Ekipo bo s klopi že 15. sezono vodil Grgić, ki se je podpisal že pod 25 lovorik.

Damir Grgić Foto: Vid Ponikvar

"Želimo si, da bi bila sezona uspešna kot zadnji dve, vendar se tudi zavedamo, da je to težko. Zagotovo je prišlo do kar velike spremembe v letošnji ekipi. Kar štiri igralke, ki so bile v zelo resni rotaciji v prejšnjih sezonah, so zapustile klub. Prišle so nove, tudi mlajše igralke, mogoče smo celo najmlajša ekipa v jadranski ligi, vendar nas tega ni strah. Pravzaprav smo zelo ponosni, da dajemo priložnost mladim in da mlade igralke to pridom vsako leto zelo dobro izkoristijo."

"Kar se tiče samih ciljev, neradi govorimo o osvajanju lovorik, pa vendarle mislim, da smo favoriti v državnem prvenstvu, kar bomo poskušali tudi dokazati. V jadranski ligi pa individualno napredovati in se na koncu boriti za najvišja možna mesta," je še dodal trener. Celjanke so doslej štirikrat slavile v ligi Waba.

Napram lanski sezoni je ekipa doživela kar nekaj sprememb. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V vlogi kapetanke bo v novi sezoni Ana Nuša Anžič: "Zahvalila bi se trenerju za to vlogo. Zelo sem počaščena in upam, da bom svoje delo opravljala korektno. Sezono začnemo v soboto in mislim, da bomo že na uvodnih tekmah pokazale željo in motivacijo. Lansko trojno zmagoslavje bo zagotovo težko ponoviti, ampak s trdim delom in z odrekanjem ter napornimi treningi to lahko dosežemo."

Današnjega druženja sta se udeležila tudi župan Mestne občine Celje Matija Kovač in predsednik uprave družbe Cinkarne Celje Aleš Skok. Oba sta košarkaricam čestitala za reprezentančne dosežke med poletjem in jim zaželela veliko uspehov v prihajajoči sezoni.

