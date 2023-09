Žreb Slovenkam namenil stare znanke, kapetanka Teja Oblak je optimistka

Žensko košarkarsko evropsko prvenstvo bodo leta 2025 prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega EuroBasketa bodo Češka, Nemčija, Grčija in Italija. Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva, natančne lokacije pa bodo sporočili naknadno. Zaključni del turnirja bo med 23. in 29. junijem potekal v Atenah, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.

Slovenke se bodo v kvalifikacijah pomerile proti starim znankam. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Slovenska košarkarska reprezentanca je ples kroglic v švicarskem Miesu pričakala v tretjem kakovostnem bobnu. Varovankam selektorja Georgiosa Dikaioulakosa je žreb namenil stare znanke, in sicer reprezentance Madžarske, Bolgarije in Finske. ''Žreb nam je vsekakor namenil zanimivo skupino. Madžarska je zelo močna reprezentanca, kar je dokazala na zadnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani. Delajo zelo dobro in so iz leta v leto bolj nevarne. V primerjavi z Bolgarijo in Finsko smo kvalitetnejša reprezentanca in verjamem, da bi ju morali ugnati. Upam, da bomo reprezentančna okna dočakale zdrave in se bomo vsakič zbrale v najmočnejši možni zasedbi. Cilj je jasen, še petič zapored uvrstitev na evropsko prvenstvo," izpostavlja kapetanka Teja Oblak.

Kvalifikacije za žensko EP 2025: Skupina A: Španija, Nizozemska, Avstrija, Hrvaška

Skupina B: Madžarska, Bolgarija, Finska, Slovenija

Skupina C: Belgija, Litva, Azerbajdžan, Poljska

Skupina D: Velika Britanija, Danska, Estonija, Švedska

Skupina E: Francija, Izrael, Irska, Latvija

Skupina F: Turčija, Romunija, Islandija, Slovaška

Skupina G: Srbija, Portugalska, Severna Makedonija, Ukrajina

Skupina H: Bosna in Hercegovina, Švica, Luksemburg, Črna gora

Skupina I: Italija, Češka, Nemčija, Grčija

V kvalifikacijah za prvenstvo bo sicer nastopilo 36 reprezentanc, vključno z vsemi štirimi gostiteljicami, ki pa so na prvenstvo neposredno že uvrščene in bodo zaradi tega igrale v isti kvalifikacijski skupini I. Preostalih 32 ekip je razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami, ki se bodo pomerile za zadnjih 12 mest (skupno bo na prvenstvu nastopilo 16 reprezentanc), ki vodijo na prvenstvo. Tja bodo torej napredovale zmagovalke skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem.

Uvodne tekme kvalifikacij bodo letošnjega novembra. Prvo kvalifikacijsko okno bo na sporedu med 5. in 13. novembrom 2023 (igralna dneva 9. in 12. november), drugo okno se bo odvilo med 3. in 11. novembrom 2024 (igralna dneva 7. in 10. november), zadnje pa med 2. in 10. februarjem 2025 (igralna dneva 6. in 9. februar).

Georgios Dikaioulakos želi slovensko izbrano vrsto voditi tudi na prihodnjem EuroBasketu. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Po predvidenem razporedu bodo Slovenke v prvem ciklu gostovale na Madžarskem ter se doma pomerile z Bolgarijo. Leto dni kasneje jih čaka gostovanje na Finskem in domači dvoboj z Madžarsko, za konec kvalifikacij pa se bodo v gosteh pomerile z Bolgarijo in doma s Finsko.

Slovenke so doslej zaigrale na zadnjih štirih prvenstvih stare celine. Na svojem prvem evropskem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje so se z zmago v skupinskem delu uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi pred dvema letoma, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija. V predtekmovanju so dosegle dve zmagi, prvenstvo pa zaključile s porazom proti Rusiji v repašažu ter ostale brez četrtfinala. Na domačem EuroBasketu letošnjega junija v Ljubljani so turnir prvič zaključile brez zmage in bile na koncu uvrščene na 15. mesto.