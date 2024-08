Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo danes v Stožicah na spektakularen in veličasten način sklenil svojo športno pot. Ob 20. uri bo 38-letnik odigral še zadnjo tekmo, na poslovilni tekmi pa se bo trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke. Vstopnice za poslovilno tekmo slovenskega asa so bile razprodane v rekordno hitrem času, Dragić pa bo s tekmo zbiral finančna sredstva za mlade iz ogroženih okolij.

Zadnja Dragićeva tekma je ob izjemnih športnih posameznikih v slovensko prestolnico privabila tudi posameznike s področja gospodarstva, ki so svoje izkušnje delili na mednarodnem poslovnem dogodku Night of the Dragon Business Talk v petek v hotelu Austria Trend.

V petek zvečer se je dogajanje preselilo na rdečo preprogo, kjer so se igralci razdelili v dve ekipi. Kapetana ekip današnjih tekem bosta Goran Dragić na eni in Luka Dončić na drugi strani.

Foto: Fundacija Goran Dragić

Prva peterka ekipe Gogi: Goran Dragić, Steve Nash, Nikola Vučević, Vlatko Čančar in Vladimir Radmanović. Na klopi bodo med drugimi Zoran Dragić, Rašo Nesterović, Matjaž Smodiš, Jaka Laković, Primož Brezec, Klemen Prepelič, Sani Bečirović, Saša Pavlović ... Del ekipe bo tudi Chris Bosh, a ne bo igral.



Prva peterka ekipe Luka: Luka Dončić, Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Luis Scola in Robin Lopez. Med rezervisti bodo Edo Murić, Boban Marjanović, Gašper Vidmar, Beno Udrih, Jaka Blažič, Boštjan Nachbar, Matic Rebec, Dejan Bodiroga ... Dirk Nowitzki ne bo igral, a bo uradno del Lukove ekipe.

Poleg bivših in zdajšnjih igralcev bodo v Stožice prišli tudi trenerji in košarkarski delavci, ki so bili povezani z Dragićem med kariero. Med njimi Kevin McHale, Aleksandar Đorđević, Jure Zdovc, Memi Bečirović, Aleš Pipan, Aleksandar Đikić, Rado Trifunović, Spasoje Todorović in Igor Kokoškov.

Srbski košarkar Bogdan Bogdanović je novi lastnik podpisanega dresa Gorana Dragića. Zanj je odštel 22 tisoč evrov. Foto: Fundacija Goran Dragić

Na dražbi iztržili 94 tisoč evrov

Dogodek je dobrodelne narave, tako kot je bil dobrodelen že sinočnji gala večer, na katerem je potekala tudi humanitarna dražba, na kateri so dražili žogo s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov), dres s podpisi vseh udeležencev (izklicna cena deset tisoč evrov) in dres Gorana Dragića iz osnovne šole Koseze (izklicna cena 15 tisoč evrov). Za žogo so iztržili 32 tisoč evrov, za podpisani dres 22 tisoč evrov (največ je ponudil Bogdan Bogdanović), za prvi Goranov dres pa 40 tisoč evrov, a ga je dražitelj vrnil in ga bodo lahko na dražbi ponudili še enkrat. Celoten izkupiček dražbe je namenjen Zvezi Anita Ogulin in ZPM Moste-Polje in Fundaciji Gorana Dragića.

Poslovilna tekma bo na sporedu danes ob 20. uri, spremljali pa jo bomo tudi na Sportalu.

