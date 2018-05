Real na krilih Dončića v veliki finale! #video

Real Madrid in branilec naslova Fenerbahče se bosta v nedeljskem finalu zaključnega turnirja evrolige v Beogradu udarila za prestižno evropsko krono. Luka Dončić je pri suvereni zmagi Reala nad ruskim velikanom dosegel 16 točk.

Potem ko je CSKA tekmo bolje odprl, v prvi četrtini je galaktikom nasul kar 30 točk, se je Real v drugi četrtini predvsem po zaslugi trojk vrnil in Ruse do konca prvega polčasa celo prehitel (47:46).

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel deset točk, v drugem jih je dodal še šest in bil s 16 točkami (met iz igre: 4/12) prvi strelec ekipe. Enako število točk je pri Realu dosegel tudi Sergio Llull, po 12 pa sta jih prispevala še Trey Thompkins in Gustavo Ayon.

Kljub slabemu metu iz igre je bil Dončić s statističnim indeksom 18 izbran za najboljšega posameznika drugega polfinala. Zbral je še sedem skokov in dve asistenci, nad njim pa so Rusi naredili tudi sedem osebnih napak.

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini: 7 točk (met za dve: 1/1, met za tri: 1/3, prosti meti: 2/2), 1 skok, 1 asistenca, 1 ukradena žoga, igral je: 9:00; statistični indeks: 10 Po 2. četrtini: 10 točk (met za dve: 2/2, met za tri: 1/3, prosti meti: 3/4), 1 skok, 2 asistenci, 1 ukradena žoga, igral je: 14:43; statistični indeks: 14 Po 3. četrtini: 13 točk (met za dve: 2/6, met za tri: 2/5, prosti meti: 3/4), 5 skokov, 2 asistenci, 1 ukradena žoga, 2 izgubljeni žogi, igral je: 23:43; statistični indeks: 14 Po 4. četrtini : 16 točk (met za dve: 2/6, met za tri: 2/6, prosti meti: 6/8), 7 skokov, 2 asistenci, 1 ukradena žoga, 3 izgubljene žoge, igral je: 30:13; statistični indeks: 18

Real je bil nazadnje evropski prvak leta 2015, v Srbiji pa ima lepo priložnost, da pride do jubilejnega desetega naslova (Decime) in tako ponovi uspeh svojih nogometnih kolegov iz leta 2014.

Turki upravičili vlogo favorita

Fenerbahče je v prvem polfinalu upravičil vlogo favorita in se na koncu brez težav uvrstil v veliki finale. Tam bo v nedeljo branil prestižno evropsko klubsko krono. Turki so vodili od začetka do konca in ves čas nadzirali potek srečanje.

Litovci, za katere je Beno Udrih dosegel dve točki (met iz igre: 1/2), so malce zagrozili le na začetku zadnje četrtine, ko se favoritom približali le na dve točki (52:54), a nato so košarkarji turškega velikana stopili na plin in z delnim izidom 8:0 pobegnili za deset točk. In prednost tudi zadržali do konca srečanja.

Prvi strelec tekme je bil organizator igre Fenerbahčeja Bobby Dixon oz. po preimenovanju Muhammed Ali z 19 točkami, šestnajst jih je zbral Luigi Datome, 14 pa Kostas Sloukas. Pri Žalgirisu, ki je skok dobil s 34:19, a imel ob tem 20 izgubljenih žog, je Kevin Pangos, igralec s slovenskim potnim listom, dosegel 16 točk, Brandon Davies pa jih je zbral 12 (11 skokov).

Evroliga, zaključni turnir: Polfinale: Petek, 18. maj:

Fenerbahče : Žalgiris 76:67 (54:50, 39:33, 19:13)

Muhammed 19, Datome 16, Sloukas 14; Pangos 16, Davies 12, White 10, Udrih 2, 1 skok v 7:41



CSKA Moskva : Real Madrid 83:92 (56:63, 46:47, 30:20)

De Colo 20, Clyburn in Hines 16; Dončić in Llull 16, Thompkins in Ayon 12 Za 3. mesto: Nedelja, 20. maj:

17.00, Žalgiris - CSKA Moskva Finale: 20.00, Fenerbahče - Real Madrid

Najuspešnejše ekipe v evroligi: 9 - Real Madrid

7 - CSKA Moskva

6 - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos

5 - Varese

3 - Olympiacos, Olimpia Milano, Rigas ASK, Split

2 - Barcelona, Virtus Bologna, Cantu, Cibona

1 - Dinamo Tbilisi, Joventut, Žalgiris, Fenerbahče, Bosna, Virtus Roma, Partizan, Limoges

