N. V.

Torek,
10. 3. 2026,
8.25

Pevec David Amaro v hrvaškem šovu navdušil s preobrazbo v vročo Španko

David Amaro | Pevec David Amaro je med nastopajočimi v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. | Foto Mediaspeed

Pevec David Amaro je med nastopajočimi v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas.

Foto: Mediaspeed

David Amaro se je v prvi oddaji hrvaškega pevskega šova preobrazil v pevko Melody in odnesel zmago.

Na hrvaški televiziji Nova se je začela nova sezona šova Tvoje lice zvuči poznato, ki ga pri nas poznamo pod imenom Znan obraz ima svoj glas. V njem se znane osebnosti v vsaki oddaji preobrazijo v različne glasbene zvezdnike in skušajo kar se da natančno posnemati njihov nastop.

Med sodelujočimi v šovu je tudi slovenski pevec David Amaro, ki je že v prvi oddaji navdušil in odnesel zmago s svojim nastopom, v katerem se je preobrazil v špansko pevko Melody in zapel njeno lansko evrovizijsko pesem Esa Diva.

Nastop Davida Amara:

Izvirnik z lanske Evrovizije:

David Amaro je z nastopom navdušil tako žirijo kot gledalce, pa tudi pevko Melody, ki jo je posnemal. Ta je namreč na družbenih omrežjih delila njegov nastop, ki mu je prinesel zmago v prvi oddaji.

"Moram reči, da se nastopa sploh ne spomnim, na odru sem bil na avtopilotu, nisem se zavedal, kaj se dogaja," je Amaro povedal po opravljenem izzivu. Kot je dejal, je že v prvi oddaji dobil res posebno nalogo, razkril pa tudi, koga bo posnemal naslednjič – to bo pevec Tony Cetinski.

