V živo: Prepelič obsedel na klopi, Partizan z izjemno zadnjo četrtino

Z obračunom med prvaki Anadolu Efesom in Partizanom se je začel 29. krog evrolige. S 97:84 so slavili Beograjčani. Olympiacos je s 74:72 premagal Žalgiris in z 21. zmago potrdil prvo mesto. Valencia Klemna Prepeliča je z 82:80 premagala Fenerbahče. Slovenski reprezentant je bil v kadru, a ni igral.

Klemen Prepelič se je vrnil v dvanajsterico trenerja Alexa Mumbruja, potem ko na zadnji tekmi španske lige ni bil v kadru, kar je dvignilo veliko prahu v španskih medijih. A četudi je bil slovenski reprezentant v kadru za tekmo 29. kroga evrolige s Fenerbahčejem, pa ga trener kot edinega ni poslal na parketu. Brez njegove pomoči so z 82:80 presenetili ekipo, ki je na mestih, ki vodijo v končnico. Za Valencio je to 14. zmaga, s katero so na 10. mestu. Z 18 točkami in sedmimi skoki je izstopal Bojan Dubljević.

Partizan je z izjemno zadnjo četrtino, ki jo je dobil s 34:20, premagal branilca naslova Anadolu Efes (97:84). Pet košarkarjev beograjskega kluba je bilo dvomestnih, z 19 točkami prvi strelec Kevin Punter. Za Efes je dal Will Clyburn 22 točk. Partizan se je tako s 16. zmago utrdil v prvi osmerici, ki vodi v končnico. Efes pa je še naprej izven nje, saj ima 14 zmag in 15 porazov.

V petek bo Barcelona Mika Tobeyja gostila Crveno zvezdo.

