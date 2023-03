Po Prepeliču se je zdaj oglasil še trener

"Odkar sem tu trener, sem izven postave pustil Jamesa Webba III, Josepa Puerta, Jaimeja Pradillo, Xabija Lopeza-Arosteguija in Klemna Prepeliča. Gre za povsem tehnične odločitve, ki sem jih sprejel, ker sem menil, da je tako v danem trenutku najboljše za ekipo in nič drugega. Za tem ni ničesar drugega in tako bo do konca sezone," so besede Mumbruja povzeli pri Eurohoops.

"Iščete nekaj, kar ne obstaja," se je španski trener obregnil ob namigovanja novinarja Juana Carlosa Villena, in dodal: "Klemen je član Valencie in jaz odločam, ali je bolje, da igra ali ne. Pred vsako tekmo se odločim za 12 igralcev in vselej je tako, da nekdo ne igra. Klemen je pomemben igralec, morda je bil ob moji odločitvi presenečen, a sprejeti moram najboljšo odločitev za ekipo."

Tridesetletni Prepelič sicer v tej sezoni na 20 tekmah španske ACB v povprečju dosega 6,4 točke in 2,9 podaje, medtem ko njegova statistika v evroligi dosega 7,1 točke in 3,1 podaje na 27 tekmah.