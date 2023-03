Prepelič sporoča, da ni suspendiran. Opravičilo novinarja.

Klemen Prepelič Foto: Guliver Image "Jasno želim poudariti, da s strani kluba nisem suspendiran. Kaj šele, da bi se zapletel v kakršenkoli incident s katerimkoli soigralcem ali drugim članom kluba. V treh sezonah, odkar sem član ekipe BC Valencia Basket, v klubu, katerega barve branim z veseljem in ponosem, nisem imel nikakršnih težav, kaj šele incidentov z ostalimi člani ekipe, ki jih zelo spoštujem. Prav tako popolnoma spoštujem odločitev trenerja, da me ne uvrsti v ekipo za zadnjo tekmo. To je njegova legitimna odločitev, jaz pa bom še naprej profesionalno izpolnjeval vse svoje dolžnosti." Dodaja, da ga je trener že pred tekmo obvestil, da tokrat pač ne bo igral.

My view: I was not suspended and never in an altercation with a teammate. Coach made a decision and I can respect that, even though as a competitior I would of course love to play. I have great respect for @valenciabasket and the people here. We deserve better reporting. pic.twitter.com/nCDv3ylmfw